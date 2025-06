Fête de la musique à Vendôme, un «Parc à Koustic» avec P’tit Louis Laplanche

Cette année, le jour de la fête de la musique se trouvant un samedi, l’association P’tit Louis Laplanche, qui participe chaque année à l’animation de la fête de la musique, a décidé avec le concours de ses amis, danseuses, danseurs de l’association l’Arentèle et le soutien de la ville de Vendôme, de transformer de nouveau le Parc Ronsard en «Parc à Koustic».

Comme son nom le laisse entendre, le Parc à Koustic, propose une fête de la musique conviviale et festive sans sonorisation ou avec une sonorisation «minimaliste».

Le Parc à Koustic c’est :

Un lieu d’accueil somptueux au cœur de la ville (le parc Ronsard)

6 lieux d’animations dont deux grands parquets

Une restauration rapide sur place

Une fête à la programmation ininterrompue de 15h à 0h30 (une trentaine d’animations différentes, plus de 100 musiciens et chanteurs en relais sur le site)

Une fête intergénérationnelle qui s’adresse à tous, petits et grands.

Des animations danses de bal folk, bal percheron, danses irlandaises, chansons pour les enfants seront organisées tout au long de l’après-midi et de la soirée. Deux parquets offriront la possibilté de danser lors de bals folk « tous azimuts ».

Le public profiera de concerts de musiques traditionnelles, celtiques, irlandaises, du sud-ouest, de la renaissance, de Suède, des Balkans, de compositions inspirées du trad d’ici et d’ailleurs, de chants Gospels, chansons trad à danser, à reprendre en cœur, de chansons françaises et reprises parfois « rétro-impertinentes » ou encore folk anglaises, et chants de marine de mer et de Loire.

Le Groupe P’tit Louis Laplanche se produira quant à lui de 20h à 21h30.

Vers 23h, tout le monde se retrouvera pour un grand « Bœuf ».

Vous retrouverez dans le programme complet qui sera diffusé le jour même :

Acad’iau Bal Trad, Arentèle Animation bal folk «généraliste», CO2 Chants trad à écouter et danser, Crasy frogs Musique trad irlandaise, Dissidances Musiques trad et compositions d’ici et d’ailleurs, Filipendule Bal Folk, Folk en vrac Bal folk éclectique, Gigi Animation danses irlandaises, Harmonie de Villiers Répertoire éclectique à écouter et à danser, Julien Riolet Animation danses et bal percheron, Le Berdanciot Chants de marine de mer et de Loire, Les voisins du St Lubin Chansons françaises et folk anglaises, Mr T. Chansons rétro impertinentes, Nous deux Chansons françaises / reprises, P’Tit Louis Laplanche Chants et musiques trad à danser, P’tit temps P’tits bouts Chansons pour enfants, Passereau Passerelle Concert irlandais- USA- Klezmer, Patrice le Zag Chansons françaises, P’ti BU Musiques du centre sud-ouest, Regis Chansons d’hier (parfois «revisitées»), R’nappée Bal traditionnel, Shamrock Musique celtique, Traine Buisson Chants danses folk d’ici ou d’ailleurs, Yes Lord Chants Gospels, Zikea Concert musiques Suède et Balkans.

Parc à Koustic, samedi 21 juin de 15h à 0h30. Fête de la musique au parc Ronsard à Vendôme

Dansez avec Arentèle ! L’association L’Arentèle à Montoire-sur-Loir a pour objectif de faire vivre les musiques et danses traditionnelles de différentes régions de France et d’ailleurs (bourrées, polka , mazurka, branles etc…). «Au travers d’ateliers bimensuels, nous transmettons notre passion où chacun peut venir découvrir des pas de danses, des chorégraphies, dans une ambiance conviviale. Ces ateliers sont joyeusement animés par des musiciens de P’tit Louis Laplanche. Débutants comme plus confirmés sont les bienvenus. Deux bals folk sont organisés chaque année. Entrez dans la danse au Parc à Koustic dans le parc Ronsard et avec nos amis , nous montrerons quelques pas sur les parquets de Vendôme.»

Animations autour de la Fête de la musique en Vendômois….