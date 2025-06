Ressourcerie en centre-ville

En ce début juin, la Régie de Quartier de Vendôme ouvre sa deuxième ressourcerie, une boutique en plein cœur de la ville, rue du Change.

Rien ne change à Courtiras, lieu historique de la Régie de Quartier où elle a toujours sa boutique Frip’Art. Cette nouvelle adresse vient compléter l’offre de service de réemploi que la Régie tient à apporter aux habitants de Vendôme. «Quand on regarde les objectifs de la Régie qui n’ont pas bougé en 32 ans d’existence, ce sont toujours les mêmes qui existent : créer du lien social et lutter contre l’exclusion tout en valorisant le territoire. Nous sommes bien dans la continuité en offrant ces nouveaux services à la population tout en dynamisant le centre-ville» souligne Charles Lequerre, directeur de la Régie de quartier de Vendôme.

Cette deuxième adresse solidaire au coeur de Vendôme vient donc étoffer déjà toute l’offre que propose la Régie, comme le repassage, la création et réparation de textile ou l’entretien des espaces-verts par exemple. «Un nouveau lieu dédié donc au réemploi, de la vente de bibelots ou vêtements mais également à terme, des ateliers qui pourraient se créer pour apprendre à réparer soi-même son petit électroménager, son vélo ou même détourner un objet pour en faire un objet décoration» poursuit Magali Le Quellec, responsable de ce nouveau lieu qui est ouvert du mercredi au samedi, réservant les mardis à des groupes pour y travailler l’estime de soi ou le relooking.

«Ce lieu en centre-ville peut aussi être le relai de ceux qui n’ont pas eu l’occasion pour diverses raisons de se déplacer à la ressourcerie de Courtiras » détaille Tural Keskiner, maire adjoint et président de la Régie. Dans cette nouvelle boutique, les vêtements et objets seront changés régulièrement, les nombreux dons des particuliers qui continuent à arriver à Courtiras, centre du tri de la Régie de Quartier, permettent ce réassort après évidemment un gros travail de sélection fait par les équipes salariées de la Régie. On reste cependant bluffé par le choix important et unique finalement de tous ces vêtements joliment présentés, par couleur et catégorie sur des portants !