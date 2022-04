Animations pendant les vacances de printemps à la Commanderie d’Arville

Un nouveau programme d’activités est organisé à la Commanderie d’Arville durant les vacances de printemps, à vivre et à découvrir en famille. Pour profiter de l’étendue de la programmation, des pass annuels sont proposés à la billetterie du site (se reporter au site internet).

Mille et une couleurs de Pâques du 16 au 18 avril

De nouvelles chasses aux œufs sont à découvrir à la commanderie templière ! Trois parcours ont été conçus pour amuser les enfants et leur famille : plus qu’une collecte d’œufs, ce sont de véritables courses aux trésors qui sont proposées à travers le site, de 10h à 18h30 (derniers départs à 17h). Sans réservation préalable. Accès payant (gratuit pour les abonnés).

Trois parcours sont à expérimenter en famille :

de 8 à 12 ans => circuit «aventurier»

de 4 à 7 ans => circuit «jeune pisteur» (Smartphone indispensable pour la lecture des QR-codes)

de 0 à 3 ans => circuit «collectionneur»



Les ateliers famille (à 14h30)

L’arrivée des vacances scolaires marque le retour des «ateliers famille» à la Commanderie d’Arville. Conçus autour de la découverte du Moyen Age, ces activités peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et sont accompagnées d’un intervenant professionnel.

Attention, le nombre de place est limité : n’oubliez pas de vous inscrire… Réservation en ligne conseillée. Accès payant (gratuit pour les abonnés).

• Mercredi 13 avril : atelier «château à motte»

Hugues Simoneau, médiateur culturel, propose aux familles la découverte des premières forteresses du Moyen Age, les mottes castrales ! Après une présentation de ces dispositifs, les participants réalisent un modèle réduit en argile, papier et bois.

• Mercredi 20 avril : atelier « empreinte végétale »

Elisabeth Dumont, médiatrice scientifique, explique aux participants comment identifier arbres et arbustes sauvages à partir de leurs feuilles. L’atelier se poursuit par l’impression sur tissu de ces végétaux, avec la technique de la « feuille frappée ».

• Mercredi 27 avril : atelier «décors de vitraux»

Eric Chesneau, de l’Atelier du Grand Feu, invite petits et grands à découvrir l’art de la peinture sur verre, la « grisaille » inventée au Moyen Age pour le décor des vitraux. Chaque participant peint un motif sur une plaque de verre en utilisant outils et matériaux de l’époque.

• Mercredi 4 mai : atelier «torchis et pans de bois»

La technique du torchis et du pan de bois est communément utilisée dans le Perche au Moyen Age. Hugues Simoneau, médiateur culturel, initie enfants et adultes à cette technique à travers exemples visuels et réalisation de pans de murs en bois et torchis.

Les animations «histo» du dimanche (de 10h à 18h30)

Chaque dimanche, le public peut découvrir un métier, une activité propre au Moyen Age avec des professionnels de la reconstitution. Des initiations sont proposées à chaque session, aux adultes et aux enfants. Accès payant (gratuit pour les abonnés). Sans réservation préalable.

• Dimanche 24 avril : «la ludothèque de l’histoire»

Avez-vous déjà joué à l’alquerque ? Au surakarta ? C’est ce que propose la compagnie «Détour de rue» qui amène son catalogue de jeux anciens retraçant 5000 ans d’histoire du jeu. Avec la présence d’un ludothécaire pour accompagner les joueurs dans leur découverte des jeux.

Dimanche 1er mai : «la médecine au Moyen Age»

Les médecins se comportaient comme des bouchers avec leurs patients à l’époque médiévale ? C’est un malentendu encore largement répandu : la médecine au Moyen-âge est une science sérieuse et fortement codifiée et ce depuis longtemps !

La compagnie «Détour de rue» propose aux visiteurs de découvrir pratique de la médecine et anciens instruments utilisés en chirurgie, d’Orient en Occident.

Dimanche 8 mai : «pigments, enluminures et calligraphies»

Les métiers du livre au Moyen Age sont exposés par la compagnie «L’atelier du chien noir» : Pierre-Yves présente pigments, parchemins, techniques d’écriture et de décor des textes. Adultes et enfants peuvent s’essayer à l’enluminure et la calligraphie.

Les visites guidées

Du 9 avril au 8 mai, les samedis et dimanches, à 15h (durée 1h) et les jours fériés. Attention, pas de visite guidée les 16, 17 et 18 avril (chasses aux oeufs).

Tous renseignements, réservations :

commanderie-arville.com / 02 54 80 75 41

