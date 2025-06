Le Printemps fêté

Avec de nombreuses animations au programme, pour tous, le Printemps des Rottes à Vendôme se déroulera du 18 au 21 juin avec le point d’orgue les 20 et 21 juin.

Printemps des Rottes du 18 au 21 juin

Mercredi 18 juin Sports, activités et jeux en famille

Place Alexis Danan, esplanade Branly et esplanade de la Fosse de 14h à 18h

Atelier réparation de vélos, animations sportives (handball, boxe, jeux sportifs,…) et activités diverses.

Sea & Field (+1ère partie) de 17h30 à 22h

Défilé dans le quartier – Départ à 16h30 à partir des écoles Jules Ferry et Anatole France

Esplanade Branly de 17h30 à 22h

Jeux traditionnels et jeux en bois

Animations – Concerts – Restauration et buvette proposées par les associations de quartier

Brocante de 7h à 18h

Sans inscription, placement le jour J en fonction de l’heure d’arrivée, 1€ le mètre pour les particuliers et 2€ pour les professionnels.

Explo’Radio dès 11 h

Animations, interviews et surprises proposées par Explo’Radio, la radio par les jeunes pour les jeunes.

Village associatif et animations de 10h à 18h

Village associatif

Plus de quinze associations locales vous attendent dans le village associatif, avec autant de cultures à découvrir, de mets à déguster et d’informations à partager.

Le village des jeunes

Espace animation jeunes avec de nombreuses activités : espace motricité, activités créatives et artistiques, Archery game, contes numériques, pôle accueil jeunes.

Organisé par la Direction enfance jeunesse en partenariat avec le PRE et le Centre social

Sur scène

Spectacles, chants et danses par les associations du quartier

Course de caisses à savon dans le quartier à 16 h

Restauration sur place toute la journée

Manifestation organisée par le service de cohésion sociale de la ville de Vendôme, en partenariat avec la Direction Enfance Jeunesse, le Programme de réussite éducative et de nombreuses associations partenaires.