Marie-Amélie Le Fur a été réélue à la tête du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) le 20 mai à l’unanimité en présence de Marie Barsacq, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la vie Associative. Confirmée pour un nouveau mandat de 4 ans, Marie-Amélie Le Fur a affirmé sa volonté de poursuivre la dynamique engagée pour le développement des parasports en rappelant le succès des programmes déjà mis en place par le CPSF, l’année 2024 a été celle de tous les records, y compris dans le champ du développement. Plus de 2 000 clubs ont été sensibilisés à l’accueil des personnes en situation de handicap et la mobilisation croissante des fédérations sportives en matière de parasport est encourageante.