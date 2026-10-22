Née en 1991, Anna Ostasenko Bogdanoff, réalisatrice, diplômée de la Fémis, est la fille d’Igor, l’un des très médiatisés jumeaux Bogdanoff, et de Ludmilla d’Oultremont. Lucide quant aux défauts et aux manquements de son père, Anna Ostasenko Bogdanoff tente de le comprendre, de saisir l’humain derrière la légende, l’homme sous le masque. Après la mort des jumeaux en 2021 et 2022 des suites du covid, elle mène l’enquête. S’appuyant sur ses souvenirs et sur des archives, lettres, photos, entretiens, elle retrace la généalogie de cette famille aussi singulière que dysfonctionnelle. Avec en son cœur Istenne, grand-mère d’Igor et Grishka, comtesse tchèque ayant quitté son mari et ses quatre enfants pour Roland Hayes, musicien afro-américain, avec qui elle a eu une fille, Maya, la mère des jumeaux. Accaparés par leur grand-mère abusive, confisqués à leur propre mère, Igor et Grishka grandissent entre les murs décrépis du château de Saint-Lary, dans le Gers. On comprend un peu mieux les mensonges, la modification de l’apparence, la quête de l’éternelle jeunesse fondant la personnalité des jumeaux, qui, après avoir été des vulgarisateurs respectés, ont été sévèrement critiqués puis ridiculisés par leurs apparitions dans des émissions de divertissement. Ce récit est une émouvante déclaration d’amour à un père défaillant, ainsi qu’une quête personnelle pour trouver sa place.

“Rappelle-moi, ma belle”, d’Anna Ostasenko Bogdanoff, paru aux éditions JC Lattès, août 2026, 20,90€.