Chapon doré, poularde farcie, cuissot de cerf ou pintade aux marrons… Si les fêtes de fin d’année semblent encore lointaines, les menus, eux, commencent déjà à se dessiner. Et pour ceux qui souhaitent privilégier les producteurs du Vendômois, mieux vaut ne pas attendre décembre pour passer commande.

Car derrière ces mets de fête se cachent des élevages à taille humaine, dont la production ne peut s’adapter du jour au lendemain à la demande. Les volailles festives, élevées pendant plusieurs mois, sont disponibles en quantités limitées. Même constat pour la viande de cerf, dont les morceaux les plus recherchés risquent de trouver rapidement preneurs.

Anticiper permet non seulement de s’assurer de la disponibilité du produit souhaité, mais aussi de choisir une pièce adaptée au nombre de convives. C’est également l’occasion d’échanger avec les producteurs, toujours de bon conseil sur les découpes, les préparations et les modes de cuisson.

De la vente directe à la ferme aux marchés de producteurs, le Vendômois offre de quoi composer des réveillons qui font la part belle aux saveurs locales.

Alors, avant de sortir les guirlandes, pourquoi ne pas commencer par commander la pièce maîtresse du repas ou réserver votre réveillon avec un repas dansant ou diner-spectacle?