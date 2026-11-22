Le Cabana propose, depuis début octobre, un choix multiple de tapas pour le déjeuner, l’apéro ou le dîner. Isabel, la maman au bar et au service, Cédrick, le fils, en cuisine avec l’aide de Yohan, tous les 3 forment l’équipe de choc dans un établissement le long de Loir. Une vue sur le pont de la rue du Change que beaucoup envieraient. « Ce qui m’a incitée à monter ma première affaire, c’est que j’ai exercé dans beaucoup d’établissements ainsi que pratiqué les extras dans le service en restauration. J’enchainais beaucoup d’heures, à droite et à gauche, et souvent tard le soir, week-end compris. Mon fils m’a proposé de monter notre propre affaire à deux » détaille Isabel Samoqueira. Pour cela, il fallait chercher le lieu idéal ce qu’ils ont trouvé !

Après quelques lourds travaux nécessaires dans ce local pour le transformer en lieu où l’on conçoit de la nourriture, le Cabana peut ouvrir. « Nous avons eu que des retours positifs, nous sommes heureux de ce premier mois avec un bel accueil de nos clients. Nos tapas plaisent et sont servis toute la journée, notre carte des vins, sangria et autres punchs nous donnent satisfaction dans cet endroit que l’on désirait cocooning et cosy ».

A vous dorénavant de vous faire votre idée…