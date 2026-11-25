Les potins d’Henri

Quand je regarde, l’automne venu, les flots du Loir à Lavardin plus tourmentés que l’été, je repense à ce que j’ai appris de Maxime Maufra dans ces parages grâce à Martine et Alain*. Ce sont eux qui avaient fomenté le centenaire de sa mort à Poncé en 2018 avec le succès que l’on sait. On a beau dire que la vallée du Loir est un refuge d’artistes, c’est toujours une joie pour moi d’évoquer les grands noms arrivés ici par le chemin de fer qui irriguait la vallée.

Bourdelle à Trôo…

A Trôo, il y eut Bourdelle, copain de Rodin, auteur du monument aux morts de style art déco. La pension de famille où il descendait – l’Ariana –, c’est aujourd’hui le peintre Frédéric Lère qui la fait vivre… Et plus en amont, Lavardin fut le point de chute de Maufra, un post-impressionniste dont les œuvres habitent dans tous les musées du monde. Quelle gloire pour nos paysages !

Né à Nantes sous Napoléon III, le bonhomme déjà habité par l’art pictural a découvert Turner lors d’un séjour d’apprentissage linguistique en Angleterre. Il écume ensuite les musées et commence à peindre dès qu’il peut. Le voici à 20 ans en train de courir les rivages de Normandie et de Bretagne avant de s’installer à Paris.

Gauguin et Pont-Aven

Le destin frappe à la porte : Maufra rencontre Gauguin et Paul Serusier à Pont-Aven en 1890. Quel choc ! Il en oublierait presque un Pissaro ou un Sisley qui l’avaient influencé dans un premier temps. Le synthétisme, avec son opposition franche des couleurs envoûte littéralement le Nantais. Sa célèbre Vague en fait partie, suivie de ses Goëmons jaunes, de sa Vue du port de Pont-Aven, etc.

Son marchand d’art parisien, le fameux Durand-Ruel, l’oblige pourtant à revenir à ses premières amours. « L’impressionnisme se vend mieux ! Envoyez-moi des toiles qui se vendent ! » lui écrit-il en substance. D’où un retour progressif à des œuvres plus mesurées, plus « paysagistes » qui laisseront Maufra dans l’ombre de la nouvelle peinture du XXe siècle avant que les collectionneurs ne le redécouvrent.

A Lavardin

« Descendu » au printemps 1907 à Lavardin dont on lui a sans doute vanté le pittoresque, notre Maxime s’entiche des ruines romantiques du château, des toits du village, des flots du Loir qu’il ne voit pas si apaisés que Ronsard. Il les aime, donc, les restitue tant qu’il peut et suivra la rivière jusqu’au Gué-du-Loir puis Poncé. A chaque séjour sa bordée de toiles (on en dénombre minimum une quinzaine) où les vieilles pierres se posent en sentinelles, tels les moulins de Paillard à Poncé ou du Gué de la Braye à Pont-de-Braye.

C‘est face au château de La Flotte, peignant sa dernière toile, que Maufra s’écroule le 23 mai 1918 d’un malaise cardiaque. On le ramène à l’Hôtel Damour à Poncé, c’est là qu’il est officiellement décédé. Un Molière de la peinture !