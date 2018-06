Marine & Axel en Amérique latine…

Saison 1 – Episode 3 : Le Pérou, la Cordillère Blanche et les enfants curieux

Après avoir avalé la moitié du Pérou, soit 3000 kilomètres au compteur, les aventuriers se portent bien.

Les vélos sont laissés quelques jours de côté pour pratiquer la randonnée dans la Cordillère Blanche, le massif montagneux tropical le plus haut du monde. Le ton est donné, 3 heures de marche et 15 kilomètres pour une arrivée à 4200 mètres d’altitude. Découverte d’une eau turquoise enclavée entre les sommets enneigés. Les lacs font partie intégrante de cette chaîne de montagnes, ils ont la particularité d’être colorés selon leur fond. Les visites s’enchaînent, plus merveilleuses les unes que les autres, des vues à couper le souffle. L’Amérique latine est assurément un continent riche de paysages, d’histoire, de culture, qui rendent le voyage encore plus palpitant.

Le partage et la découverte ? Ça marche aussi dans les deux sens… Le couple doit aussi expliquer aux enfants curieux leur vie en France, les raisons de leur voyage… Une bonne façon de pratiquer l’espagnol. Les échanges avec les locaux affinent toujours les choix de tracés et lieux de visites qui offrent aux cyclistes d’établir un programme optimal et d’emprunter les routes les plus «praticables»… Sans surprise, elles ne sont pas toujours idéales mais ça, les voyageurs n’en sont plus étonnés ! Et c’est aussi ce qui fait le charme de leur aventure.

Direction à présent la Bolivie, le troisième pays que les explorateurs auront plaisir à visiter.

Le blog : https://aux-bijoux-l-andes.travelmap.net

Julie Poirier