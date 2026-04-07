Prokino, festival de cinéma de langue allemande à Vendôme

Prokino, c’est la 35e semaine du cinéma de langue allemande, qui se tient du 6 au 10 avril 2026 au Majestic Ciné Vendôme. Cette édition est placée sous le thème Générations.

Mercredi 8 avril :

• À 18h : Führer Und Verführer, La fabrique du mensonge de Joachim Lang

• À 20h30 : Bis Hierhin Und Wie Weiter ?, Jusqu’ici et comment continuer de Felix Maria Bühler (soirée comité de jumelage)

Jeudi 9 avril :

• À 13h30 : Girls don’t cry de Sigrid Klausmann, Lina Luzyte

• À 18h : Das Leere Grab, Empty grave d’Agnes-Lisa Wegner, Cece Mlay

• À 20h30 : Der Vermessene Mensch, L’homme mesuré de Lars Kraume (soirée Afrique)

Vendredi 10 avril :

• À 13h30 : Max Und Die Wilde 7 – Die Geister Oma, Max et la brigade des séniors… le fantôme de mamie, Winfriede Oeslner

• À 18h : Girls don’t cry de Sigrid Klausmann, Lina Luzyte. En présence de la co-réalisatrice Sigrid Klausmann

• À 20h30 : Heaven can wait, Wir Leben Jetzt, Le ciel peut attendre, nous vivons maintenant de Sven Halfar (soirée de clôture)