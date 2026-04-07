En avril, à l’UTLV

Après l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire son bureau qui est composé comme suit :

Présidente : Anne Pajou

Vice-Présidente : Joëlle Despierres

Vice-président : Serge Baudin

Secrétaire : Christiane Duverdier

Secrétaire adjointe : Agnès Herit

Trésorier : Christian Grandet

Trésorière adjointe : Marie Pierre Maury

Membres du CA : Martine Gentils et Yves Nicolas

Mercredi 8 avril : Jérôme Arnould «Un siècle avec Brassens». Ce jeune chanteur breton passe une grande partie de sa vie sur scène. Il est aussi l’auteur d’une thèse et d’un livre sur l’auteur et le chanteur sétois. Il nous propose de revisiter les grands moments de la vie de l’artiste à travers ses chansons, avec de nombreuses anecdotes et des images rares.

Mardi 28 avril : Jean-Pierre Navailles «Chroniques d’exil d’outre-Manche, de Voltaire à Zola». Ce professeur honoraire de l’Université Paris XI évoquera les nombreux écrivains qui ont dû fuir vers l’Angleterre, exemple Victor Hugo, Chateaubriand… Sur leur terre d’asile, ils ont porté des jugements tenant davantage de réquisitoires que de panégyriques mais le conférencier soulignera que l’expérience n’a pas été un épisode stérile dans leur œuvre.

Ces conférences auront lieu à l’auditorium du lycée St Joseph rue Lemyre de Villers à Vendôme à 14h30. Elles sont ouvertes aux adhérents pour lesquels l’entrée est gratuite mais aussi à toute personne intéressée avec une participation de 10€, à payer à l’entrée de la salle (à partir de 14h).

Une sortie en Berry est prévue le mercredi 20 mai, elle est ouverte en priorité aux adhérents qui vont recevoir le programme et les renseignements pratiques.