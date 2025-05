Chasseurs de Loir-et-Cher, un bilan mitigé

Vendredi 25 avril, c’est au sein de l’amphithéâtre Monceau que s’est tenue l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs, présidée par Hubert-Louis Vuitton.

Avec un nombre de chasseurs en diminution de 2,77 %, le Loir-et-Cher est moins impacté que bien d’autres secteurs. Cependant, cette baisse est constante depuis plusieurs années ramenant le nombre de chasseurs à moins de 3.300 adhérents. Parallèlement, les indemnisations pour les dégâts de gibier aux cultures agricoles bénéficient d’une aide de l’État qui connaît une forte baisse ce qui met une pression d’autant plus forte sur les fédérations et donc les chasseurs. Autre point noir, le recul du petit gibier. Perdrix grises ou rouges, faisans, lapins et lièvres, dont les populations sont déjà réduites, ont connu un des taux de reproduction les plus bas depuis plusieurs décennies compte-tenu, en sus des facteurs négatifs habituels, d’une météo particulièrement néfaste.