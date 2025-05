Projet avancé de ferme collective

Aux Essarts, Hélène André et Alexis Bernard se sont lancés sur un défi de taille : reprendre une ferme de 75 ha, actuellement en grandes cultures, tout en créant un élevage d’une quarantaine de chèvres pour y fabriquer des fromages.

Un projet bien ficelé avec en premier lieu, l’association nationale «Terres de lien» qui rachèterait la partie foncier pour la louer au futur GAEC. «Nous tenons à ne pas être propriétaires de la ferme. L’idée a mûri car aujourd’hui il est très difficile de reprendre une ferme . Il faut à la fois investir dans l’habitation, les terres cultivables et le matériel pour l’exploiter. À la fin cela fait beaucoup d’argent. Nous désirons en fait une ferme qui soit facilement transmissible» détaillent-ils.

Tout l’enjeu de ce projet va être de créer un endroit où humainement les gens puissent créer du lien, une partie agricole gérée par le GAEC et à côté par le lancement d’une participation collective à une SCI. «Nous désirons créer une structure juridique solidaire et citoyenne permettant à chacun de s’impliquer dans notre projet et ainsi être acteur du territoire et des activités agricoles qui impactent nos sols et nos paysages» insistent les porteurs du projet. Hélène André et Alexis Bernard donnent rendez-vous tout à chacun samedi 17 mai à 15h à la mairie des Essarts pour la présentation du projet, la visite de la ferme et goûter des produits du coin.