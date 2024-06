Le hérisson, si utile au jardin

Le hérisson est un allié utile du jardinier particulier, des parcs de ville, vergers, périphérie, des parcelles agricoles et de forêts. Il est oublié, car nous ne le voyons presque jamais. Il sort à la nuit tombante jusqu’au lever du jour pour se nourrir.

Vous devez le faire entrer dans votre jardin en créant une ouverture dans une clôture grillagée, un portillon entourant votre propriété. Il est capable d’escalader un grillage à petites mailles (type volailles) de 2 m, puis de basculer de l’autre côté en boule sans bobo !

Lors des nuits chaudes d’été, fenêtres entrouvertes pour certains, vous entendrez sa forte respiration haletante pour un si petit animal. Cela surprend la première fois, vous le découvrirez avec un peu chance, lors de la pleine lune, chez vous.

Il protège vos cultures en se nourrissant de limaces, escargots, jeunes plants de salades, fraises à maturité, semis de haricots… Lorsque les feuillages durcissent , il se décourage. Les «Hosta» à feuillage décoratif vert ou panaché, si adorés des jardiniers mais aussi des limaces, escargots, sont des plantes admirables, très attaquées par les gastéropodes. Tout jardinier a la hantise d’en planter à cause de ces mangeurs de feuilles tendres dès le printemps.. Il complète son menu suivant les saisons avec des larves de hanneton en juin, des lombrics par temps humide qui remontent à la surface du sol, des mulots, petites grenouilles et même des chenilles.

Son habitat préféré est constitué d’un amas sphérique de feuilles de 60cm de diamètre environ. La feuille de platane, plus large, couvre le tas plus rapidement. De plus, elle met 2 ans à pourrir avec la cutine contenue dans le limbe de la feuille. C’est une excellente toiture. Son entrée sera opposée au Nord, à cause du vent bien plus froid. Un matelas de feuilles est un grand isolant naturel pour la mise hors gel. Certains fournisseurs de matériel horticole proposent un habitat en bois avec compartiment. Le hérisson devra l’isoler, le couvrir de feuilles pour ne pas être repairé par un renard ou blaireau.

C’est un animal protégé qu’il est interdit de tuer, transporter, vendre ou d’utiliser comme animal domestique. Durant la dernière guerre 39/45, il a été consommé par manque de nourriture.

Il est bon de l’abreuver en plein été sec avec des coupelles basses comme pour nos oiseaux.

Il peut parfois érafler une courgette, un concombre sans excès.

Il se fait écraser parfois sur les routes de nuit, c’est la plus importante menace pour lui. On estime que son nombre a été divisé par 30 en quelques décennies. Son espérance de vie est passée de 10 à 2 ans. Les pesticides répandus depuis le début des années 1960 ont fait de grands dégâts dans le monde sauvage animal.

Une petite remarque :

Le Ferramol est un anti limace naturel en granulé vendu en jardinerie, reconnu pour la culture biologique contenant de l’orthophosphate de fer. A l’inverse les granulés à base de Métaldéhyde sont toxiques pouvant faire mourir un chat, un chien etc… il est toujours appliqué dans les grandes cultures céréalières lors des temps de plus en plus doux d’hiver, hélas. Les grands froids étaient courants jadis, ils éliminaient une grande partie de ces indésirables.

Certains jardiniers utilisent avec grande efficacité de la bière déposée dans une coupelle enterrée pour attirer les limaces. L’odeur est attrayante jusqu’à la noyade assurée. Le hérisson vient s’abreuver également. L’alcool lui est néfaste en excès ! Il s’endormira sur la route ou ailleurs. Ses prédateurs seront là pour l’éliminer. Remède : il existe maintenant des bières sans alcool !

Aimez le hérisson peu attrayant avec ses 5000 piquants.

Jean François BRETON