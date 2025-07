Un été à la Commanderie

La Commanderie d’Arville, site historique emblématique du Perche vendômois vous donne rendez-vous cet été. La refonte totale du musée, fermé actuellement, avec un tout nouveau parcours muséographique qui verra le jour courant 2026 n’empêche pas la Commanderie et toute son équipe de vous proposer plusieurs animations pour découvrir ce lieu et l’histoire des Templiers. Quant aux Médiévales d’Arville, elles feront leur retour en juillet 2026 avec une édition qui promet déjà d’être haute en couleurs.

Les évènements de l’été

Batailles et ripailles ! – Du 12 au 13 juillet

Plongez dans l’univers des chevaliers et de la gastronomie au Moyen-Age

Le 12/07, de 10h à 20h – Banquet médiéval de 20h à 22h30

Le 13/07, de 10h à 18h30

Les rdv nocturnes – le duo Araëlle

Chants celtiques et musique médiévale

Le 5/08, à 21h – réservation conseillée

Les rdv nocturnes – l’ensemble Myrias

Quatre musiciens interprètent un répertoire médiéval

Le 12/08, à 21h – réservation conseillée

Les visites aux flambeaux

Exploration nocturne de la Commanderie templière

Les 8 et 15/08 : rdv à 21h15 (durée: 1h30)

Les animations régulières

Les ateliers famille – les mardis

15/07 : «calligraphie et pyrogravure : l’art en fusion » ; 22/07 : «danses médiévales» ; 29/07 : «atelier drakkar!» ; 5/08 : «encre végétale» ; 12/08 : «château à motte» ; 19/08 : «torchis et pan de bois».

Les rdv « histo » – les mardis et les mercredis

15/07 : «Le forgeron au Moyen Âge» ; 16/07 : «La ludothèque de l’histoire» ; 22 et 23/07 : «voyage à travers l’Europe au Xe siècle» ; 29 et 30/07: «les mercenaires Vikings» ; 5 et 6/08 : «Les soins du corps au Moyen Âge» ; 12 et 13/08 : «voyage en Orient» ; 19/08 : «de la laine à l’étoffe» ; 20/08 : «Le maître bâtisseur et ses outils».

Les balades en attelage – les jeudis

Tous les jeudis, du 14/07 au 17/08 (départs à 10h30 et à 14h – durée : 1h30/2h)

Les visites guidées – en semaine et les week-ends

Du 5/07 au 31/08 : les mardis, jeudis, samedi, dimanches et jours fériés, à 14h30 (durée: 1h)

Pas de visite guidée les 12 et 13 juillet (évènement «Batailles et ripailles ! » )

Annulations possibles certains week-ends => se reporter au site internet

Le jeu d’enquête «le secret de la commanderie»

Tous les jours aux heures d’ouverture du site – 1h30 environ – 2 versions possibles, «jeune public» ou «joueurs confirmés»

HORAIRES ET TARIFS

La visite de la commanderie inclut le site historique et le jardin médiéval. Adultes : 6€, adolescents (13 – 17 ans) : 5€, enfant (6-12 ans) : 3€, gratuit – de 6 ans

Tarification «visite guidée» et «Batailles et ripailles!» voir site internet

Pass adulte et adolescent : 20€ / pass enfant (6-12 ans) : 10€

En juillet et en août, ouverture tous les jours de 10h à 18h30, y compris les jours fériés.