La Chartre-sur-le-Loir, en pleine révolution culturelle !

Après les 16 brocanteurs et antiquaires qui ont fait du village de La Chartre une cité dédiée à la Chine, c’est au tour des artistes de jeter les yeux sur la petite cité dominée par la Tour Jeanne-d’Arc. Une dizaine de lieux sont déjà recensés.

Un tour rapide à pied des rues et places de l’ancien chef-lieu de canton que l’Histoire plaça parfois en Vendômois vous donnera tout de suite une idée : commerces traditionnels, boutiques de brocante et de déco, galeries d’art s’alignent côte à côte. Avec quelques ateliers en prime.

Et les artistes, justement, font les yeux doux à La Chartre dans son écrin de verdure au bord d’un Loir qui s’offre ici le luxe de petits bras discrets. «Je les ai vus arriver de partout quand je vendais du matériel de peinture lors de mon installation en 2016» assure Laurent Sutter, patron de la librairie-galerie Nocogo. Très vite aussi, il a croulé sous les demandes d’accrochage pour les expos qu’il mettait sur pied, une centaine à ce jour.

Un projet photographique

Aujourd’hui, c’est la galerie voisine – dans les murs d’une ancienne pharmacie – qui organise aussi chez lui. Une offre culturelle d’une grande diversité avec, toujours, un vernissage «où les ventes se font» et, souvent, un concert d’accompagnement. Parmi les fans du lieu : Yves et Raphaëlle, couple de Parisiens qui passe ici la moitié de l’année. Lui est sculpteur animalier, avec «l’envie de partager et de vendre» ses œuvres. «La Chartre, on a compris que c’était là qu’il fallait être, avec toute cette vie commerciale, la brocante qui nous plait et la vie culturelle. C’est bien que tout se mélange comme ça, c’est certainement ce qui a sauvé le village !»

Un village lorgné par des artistes aguerris, tel le photographe manceau Jonas Missaye qui nourrit un beau projet de portraits des commerçants et des brocanteurs, tant il est vrai «qu’ici, l’art est dans l’air avec une ambiance, un décor.»

Autant d’artistes à croiser, peut-être, lors des deux Marchés des brocs qui restent cet été : les samedis 19 juillet et 16 août où les professionnels de La Chartre invitent de nombreux confrères à déballer dans le village ! Quant aux d’ateliers d’artistes qui ouvrent leurs portes du 12 au 14 juillet en vallée du Loir, plusieurs sont concernés à La Chartre, toujours.

Galerie

Nocogo et La PhArtmacie,

expos en permanence

25 et 23, rue Nationale

peintures et cyanotypes de Claire Coirier,

2, rue de la Madeleine

peintures de Stéphanie de Malherbe,

17, rue François-Coudreux

Boutiques d’art

À Fleur de toit

œuvres de zinc et de métal de Jean-Stéphane Guignollet,

place Saint-Nicolas

peintures et céramiques de Michel et Jeanne-Noëlle Boillot,

18, rue de la Madeleine (lire page )

expos d’art régulières par Lola Bornand,

10, rue Nationale

antiquités et sculptures de Jean-Luc Jérôme ; cours de peinture,

32 bis, rue de la Madeleine

20 bis, rue Nationale

exoos ponctuelles

16, place de la République

Art en vitrine