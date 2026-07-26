Colin TP fête ses 45 ans

Fin juin, l’entreprise Colin TP fêtait dans les Jardins suspendus du château de Vendôme son anniversaire parmi de nombreux invités. Jules Colin, actuel dirigeant de l’entreprise qui s’est bien agrandie en 45 ans d’existence, officiait au discours avec émotion. En effet, en présence du député de la circonscription, des maires de Vendôme et de Saint-Ouen, Jules a pu exposer toute l’aventure que fut la création de l’entreprise par son père Dominique, présent lors de la soirée, insistant sur les valeurs transmises, sur le respect de la parole donnée et l’attachement au travail toujours bien fait. « Ce que nous célébrons ce soir, ce n’est pas simplement un anniversaire, c’est surtout le résultat d’une vie de travail, d’engagement et de passion » concluait Jules Colin.