Spectacles

Un théâtre dans un écrin

Le Théâtre des Volubiles, à Couture-sur-Loir est un lieu dédié aux arts vivants, au cœur d’un magnifique jardin qui ouvre ses portes régulièrement lors des Rendez-vous aux Jardins en juin. Une grange qui récemment a été rénovée pour accueillir par tous les temps et en toute en intimité le public avec, jusqu’en octobre, une programmation éclectique.

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Un théâtre  dans un écrin

Ce projet de théâtre est né il y a 3 ans avec cette envie de partager l’amour des arts vivants. « Nous avons proposé, en 2024, trois spectacles. L’accueil du public a été chaleureux, celui des artistes aussi. Puis l’année dernière ce fut 7 spectacles mais nous ne pouvions programmer que l’été. Nous avons donc décidé pour cette nouvelle saison 2026 tout naturellement de fermer par des vitres cette grange, de la climatiser ou la chauffer pour être libre d’accueillir toute l’année » détaille Geneviève, présidente de l’association Le Théâtre des Volubiles, directrice artistique, décoratrice, c’est son métier mais accessoiriste aussi et à la billetterie.

un theatre dans un ecrin featuredLe Théâtre des Volubiles s’inscrit dans la ligne des tout petits lieux avec une jauge à 50 personnes. C’est un théâtre cocon tout simple qui se veut proche des artistes et des spectateurs, un théâtre de chez soi, un théâtre chaleureux, rassurant» poursuit Hervé, le mari de Geneviève qui est à la lumière, au son, à la communication, secrétaire et trésorier de l’association.

Avec une préférence pour le théâtre, la musique théâtralisée et l’art du cirque, 12 spectacles pour la saison qui a débuté en mai. « Nous sommes en train de mettre en place un mini-festival pour la fin janvier 2027 » concluaient- ils.

Toute la programmation du théâtre dans notre agenda ainsi que notre application. Vous la retrouverez également sur le site : theatredesvolubiles.com
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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