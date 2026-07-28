Un théâtre  dans un écrin

Ce projet de théâtre est né il y a 3 ans avec cette envie de partager l’amour des arts vivants. « Nous avons proposé, en 2024, trois spectacles. L’accueil du public a été chaleureux, celui des artistes aussi. Puis l’année dernière ce fut 7 spectacles mais nous ne pouvions programmer que l’été. Nous avons donc décidé pour cette nouvelle saison 2026 tout naturellement de fermer par des vitres cette grange, de la climatiser ou la chauffer pour être libre d’accueillir toute l’année » détaille Geneviève, présidente de l’association Le Théâtre des Volubiles, directrice artistique, décoratrice, c’est son métier mais accessoiriste aussi et à la billetterie.

Le Théâtre des Volubiles s’inscrit dans la ligne des tout petits lieux avec une jauge à 50 personnes. C’est un théâtre cocon tout simple qui se veut proche des artistes et des spectateurs, un théâtre de chez soi, un théâtre chaleureux, rassurant» poursuit Hervé, le mari de Geneviève qui est à la lumière, au son, à la communication, secrétaire et trésorier de l’association.

Avec une préférence pour le théâtre, la musique théâtralisée et l’art du cirque, 12 spectacles pour la saison qui a débuté en mai. « Nous sommes en train de mettre en place un mini-festival pour la fin janvier 2027 » concluaient- ils.