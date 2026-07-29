Spectacles

Nouvelle Saison 2026-2027 de l’Hectare

Traditionnellement en juin, l’équipe de l’Hectare Territoires Vendômois présente la nouvelle saison qui débutera en octobre, des spectacles au Minotaure et hors les murs sur différentes communes du Vendômois.

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Nouvelle Saison 2026-2027 de l’Hectare

«Préparer une saison culturelle, c’est toujours un challenge à plusieurs niveaux, avec à la fois toutes les contraintes techniques mais également des contraintes budgétaires de plus en plus marquées» détaillait lors de sa présentation sur la scène du Minotaure devant un public nombreux, Audrey Matel directrice de l’Hectare Territoires Vendômois, Centre national de la marionnette. Et le défi est relevé car la diversité des disciplines pour ces spectacles à venir est plus que réjouissant, « une géographie vivante avec cette saison qui circule sur tout le territoire » comme elle aime le souligner.

Une saison également qui verra la biennale « Avec ou sans fil », 8e édition du festival de marionnettes qui là aussi se déploiera sur l’ensemble de la région sur les mois de janvier et février 2027 avec la présentation des spectacles prévue en décembre. «  De nombreux artistes et compagnies, reconnus à l’échelle nationale et internationale, seront accueillis sur le territoire vendômois et sur l’ensemble de la Région Centre-Val de Loire grâce à la participation des structures partenaires comme à Tours ou à Blois » poursuit la directrice.

De nombreux événements et moments à vivre en famille ou entre amis, des spectacles abordables grâce aux abonnements et au Pass Mario, Pass Tribu ou Pass Potes, des formules pensées pour partager un spectacle à 2, 3,… et plus encore.

Retrouvez toute la saison  et les tarifs/formules possibles et réserver vos places : https://www.lhectare.fr/

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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