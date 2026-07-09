Pour l’amour du vin*

Avec aucun négociant, mais uniquement des producteurs, le Salon des vins de France et de la Gastronomie de Chahaignes s’est fait un nom en plus de 40 ans. Soixante-dix exposants, pendant un week-end, viennent présenter directement leurs produits et être en lien avec les visiteurs. « Ce qui fait la force de notre salon depuis sa création en 1984, c’est la proximité avec les vignerons exposants. Toutes les régions sont représentées, avec un seul professionnel par appellation afin d’éviter la concurrence », détaille Joël Bressand, président fondateur de l’association.

Car la particularité de cet amoureux des vignobles et du travail de la vigne est également d’avoir parcouru la France entière à la recherche de producteurs. « À côté des grands crus connus, souvent un simple chemin sépare les parcelles. À droite, le cru classé ; à gauche, celui qui ne l’est pas. La même terre, le même ensoleillement, juste la largeur d’un tracteur les dissocie. Je cherchais alors, pour lui présenter le salon, à rencontrer ce vigneron qui n’a pas l’appellation prestigieuse, mais qui propose au final un excellent produit de qualité à un prix abordable », poursuit le passionné.

En 2026, parmi les nouveaux exposants, on retrouvera notamment l’appellation Cheverny pour les vins de la Loire, ainsi qu’un apéritif à base de sureau.