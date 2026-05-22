Batibal Pro et Chrysalys Institut à Naveil

Sur un terrain que proposait Aurélien Bal, dirigeant de Batibal Pro, Aurélie Fabritti a pu construire son institut à son image après avoir exercé pendant 12 ans en location sur la route de Montrieux.

«Habitant le quartier et en promenant mon chien, je passais très régulièrement devant ce terrain vide mais viabilisé. Le contact est très bien passé avec Aurélien Bal, je connaissais ses nombreuses constructions dans le quartier, cela m’a mis en confiance immédiatement.

Aujourd’hui le local professionnel accueille mon institut d’esthétique où nous sommes 3 ainsi que 2 entreprises indépendantes, Monia pour les ongles et Lorinda spécialisée dans le regard» souligne la gérante.

Les Maisons Batibal, la première société d’Aurélien Bal créée en 2003 et qui a réalisé de nombreuses maisons dans la zone pavillonnaire de Naveil, est devenue après l’effondrement en 2022 du marché de la construction neuve, Batibal Pro pour les professionnels et Bati Home Access pour les particuliers.

«La construction d’un local professionnel est totalement différente. Le cahier des charges que l’on étudie avec l’architecte et le client professionnel est bien plus exigeant car vous accueillez du public avec des différences suivant l’activité que vous exercez. Pour Aurélie Fabritti qui par son métier demandait plus de sanitaire et une électricité adéquate, nous devions jongler entre la réglementation et ses attentes légitimes» détaille Aurélien Bal. Il aura fallu une bonne année entre l’achat du terrain, l’étude du dossier et la construction de La maison de Beauté Chrysalys mais le résultat est là. Un aménagement intérieur réalisé avec MJ Concept également qui rend l’ensemble harmonieux sur cet emplacement idéal, juste au feu de la déviation naveilloise.