Le camping de Vendôme sourit au printemps

Un terrain pris d’assaut par les Deudeuches

“Dès l’été dernier, les passionnés de Deudeuche téléphonaient pour réserver nos locatifs et les emplacements pour campings-cars. Et d’une année sur l’autre, nous sommes sollicités par les participants du Triathlon”, rapportent Corinne et Patrick Bernaud, gérants des lieux.

Ajoutée aux fidèles clients amoureux du cadre nature à proximité immédiate du centre-ville du terrain, aux groupes adeptes de randonnées cyclotouristes printanières, aux réunions familiales de juin, aux vacanciers curieux des vallées du Loir et de la Loire, la clientèle est des plus diversifiée, avec un bon pourcentage de campeurs originaires du Normandie, du Nord, de Bretagne et de la région parisienne. “Nous accueillons aussi des Vendômois qui doivent quitter leur logement le temps de travaux ou qui choisissent de faire une pause en se mettant au vert.”

Après les grosses frayeurs de la crue de 2024 qui a imposé d’importants travaux de surélévation et rénovation des mobilhomes, le camping “Au cœur de Vendôme” sourit au printemps qui s’ouvre.

“Avec les beaux jours, malgré la hausse du carburant, les premiers campeurs sont bien là avec l’envie de rester plus longtemps sur place, justement pour éviter d’aller trop souvent à la station-service. Ils apprécient de découvrir les nombreux sites du Vendômois”, commente le couple qui entame sa saison.

Et après la période estivale, le camping se mettra en septembre à l’heure du Rallye Cœur de France et en octobre du festival des Rockomotives.

Le camping «Au cœur de Vendôme» compte 135 emplacements plus 30 locatifs (avec télévision et Wifi) dont 19 mobil’homes, 8 tit’homes et 3 coco sweet.

Jusqu’à la fin septembre, 5 soirs/semaine, le cuisinier du camping propose les services d’un snack.

De la mi-juillet la mi-août, 5 matinées/semaine une animatrice BAFA accueille les jeunes campeurs pour des activités diverses.

Sur place, location de barbecue et de vélo.

Les campeurs profitent de la proximité immédiate du pôle nautique. Grâce à des partenariats concluent avec les clubs sportifs, ils bénéficient de tarifs réduits pour les balades en canoë-kayak qui partent derrière la piscine et d’un accès gratuit au tennis et padel voisins. (le camping prête gratuitement les raquettes)