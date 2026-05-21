Régie de Quartiers de Vendôme : un tremplin vers l’emploi durable

Toutes les activités de la Régie (ressourcerie, recyclerie, multi-services aux habitants etc.) sont des chantiers d’insertion encadrés. Concrètement, cela signifie que chaque prestation réalisée contribue directement à financer des parcours d’insertion professionnelle. Faire appel à la Régie, c’est donc aussi soutenir cette mission sociale.

Au cœur du dispositif, Marie et Coralie, conseillères en insertion professionnelle, suivent individuellement chaque salarié en parcours d’insertion. En 2025, elles ont accompagné 69 personnes. Leur rôle dépasse largement le cadre professionnel : elles interviennent sur tous les freins qui peuvent bloquer un retour à l’emploi : difficultés de logement, problèmes de santé, mobilité, démarches administratives, maîtrise du Français ou gestion financière. Rien n’est laissé de côté, car un parcours d’insertion réussi se construit sur des bases solides.

Formations qualifiantes, immersions en entreprise, remises à niveau, accompagnement vers le permis de conduire… les outils mobilisés sont nombreux et adaptés à chaque situation. En 2025, une quinzaine de formations différentes ont été proposées aux salariés en insertion, financées par les partenaires institutionnels de la Régie. L’objectif est toujours le même : permettre à chaque personne de gagner en autonomie, reprendre confiance et trouver sa place dans le monde du travail.

Résultat fin 2025 : près de la moitié des sorties ont été positives (emploi, formation ou intégration dans une autre structure) et 29 salariés ont poursuivi leur parcours à la Régie en 2026. La Régie de Quartiers est le principal acteur local de l’insertion par l’activité économique.