Roman d’anticipation publié en 2020 aux États-Unis et paru en France en 2023, Le Ministère du Futur imagine la création par l’ONU, en 2025, d’un Ministère chargé de défendre les générations à venir.

Il en résulte une somme considérable et exigeante, un roman qui mêle avec brio fiction et essai, avec des pages décrivant de manière factuelle, chiffres et arguments à l’appui, les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique sur notre avenir proche.

Démoralisant ? Au début seulement, puisque le Ministère du Futur s’organise, tente de mettre en œuvre des solutions légales pour réduire l’écocide en cours. En parallèle, des groupes radicaux, traumatisés par les catastrophes climatiques, se tournent vers le terrorisme. Destruction de jets privés et d’avions de ligne, attaque des bunkers de milliardaires, ils ciblent les humains bien réels qui se cachent derrière la finance, le capital, le marché.

Ce roman prospectif, lauréat du Grand prix de l’imaginaire 2024 en catégorie roman étranger, montre des solutions économiques et politiques concrètes pour un changement de paradigme. Le tout en accrochant le lecteur avec une intrigue bien ficelée et des personnages complexes. Un roman magistral, documenté et engagé !