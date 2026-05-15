Assemblage pour rassembler

Avec comme but de soutenir et promouvoir les arts quels qu’ils soient et l’artisanat, l’association Assemblage multiplie les lieux tout le long de l’année pour que les artistes connus ou naissants puissent exposer leurs œuvres et donc être vus par un large public comme à la Maison de la Presse à Vendôme ou au restaurant Chez Arti à Lavardin. Avec très exactement 8205 visiteurs comptabilisés, en ne prenant pas en compte le vernissage qui a vu plus de 600 amateurs se presser, la biennale 2025 «Entrez sans frapper» au Grand manège fut réellement un succès. En effet, seize artistes étaient exposés avec comme invité d’honneur Michel Audiard et ses sculptures géantes dont ce magnifique taureau installé sur le parvis.

Et comme l’association aime tous les arts, cette biennale qui dure 3 semaines est toujours animée de plusieurs ateliers, concerts, dégustations ou pièces de théâtre. Un catalogue de l’exposition a pu être édité et est encore disponible auprès de l’association, joli souvenir de ce moment magique. Malgré la réception de nombreuses propositions d’artistes pour la biennale 2027, la suite d’Assemblage qui s’interroge sur sa biennale passe par l’engagement de nouveaux bénévoles au niveau du bureau ainsi qu’à l’aide matérielle et financière de la collectivité et des partenaires privés.