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Il était une fois Droué

Voyage animé dans le Droué du début du XXᵉ siècle, à travers une série de cartes postales anciennes où rues, places et monuments d'autrefois reprennent doucement vie.

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À travers l’animation de vieilles cartes postales en noir et blanc, cette vidéo invite à remonter le temps, au début du XXᵉ siècle, quand Droué se racontait en images figées, en regards d’antan et en scènes de vie aujourd’hui disparues.

Rues animées, places familières, monuments emblématiques… chaque carte postale devient un fragment de mémoire, délicatement animé pour redonner vie à le Droué d’autrefois.

Une immersion courte et sensible, à destination des amoureux d’histoire, de vieilles pierres, de souvenirs et de transmission. Un voyage dans le temps, tout simplement.

Crédits photos : collection privée.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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