Il était une fois Droué

À travers l’animation de vieilles cartes postales en noir et blanc, cette vidéo invite à remonter le temps, au début du XXᵉ siècle, quand Droué se racontait en images figées, en regards d’antan et en scènes de vie aujourd’hui disparues.

Rues animées, places familières, monuments emblématiques… chaque carte postale devient un fragment de mémoire, délicatement animé pour redonner vie à le Droué d’autrefois.

Une immersion courte et sensible, à destination des amoureux d’histoire, de vieilles pierres, de souvenirs et de transmission. Un voyage dans le temps, tout simplement.

Crédits photos : collection privée.