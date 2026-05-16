Le président qui parlait Anglais à son chien

Comme plusieurs centaines de personnes chaque année, mes pas m’ont amené il y a peu sur l’allée Valéry-Giscard-d’Estaing qui mène, près de la mairie d’Authon, au tranquille bosquet abritant la tombe de l’ancien président. Plus que par la pierre tombale verticale, angulaire et droite de l’homme d’Etat, j’étais intrigué par ce chien de pierre calcaire qui veille son maître à deux pas de là depuis décembre 2020…

Le thé avec le Président

C’est la figure d’un chien lui aussi célèbre ! Samba, noir Labrador retriever offert en 1975 au président français par Sa Majesté Elisabeth II pour son premier voyage officiel à Londres.

Giscard avait loué à voix haute l’excellente réputation des élevages anglais et la Reine n’avait pas hésité à extraire l’un des chiots de ses chenils pour le lui offrir. «But, Mr Président, it only understands english »1 eut-elle soin de lui préciser.

Ce qui ne gêna pas le locataire de l’Elysée, lequel se débrouillait plutôt bien dans la langue de Shaekspeare. «Samba, seat ! Lie down !» 2 furent des mots que le personnel du château dut aussi apprendre dès le retour du couple présidentiel avec le royal animal. Tout comme à le voir présent aux tea parties avec son maître dans les salons de l’Elysée.

Giscard l’aima beaucoup et le montra moins aux photographes que Jugurtha, son Braque de Weimar qui mordait les fesses des jardiniers penchés sur les massifs. Parait-il que Samba s’enfuit un jour dans les rues du 8e arrondissement et que le président lui-même tint à le chercher hors les murs, à la surprise des passants qu’il croisait.

Un tailleur de pierre de Chenu

«J’ai toujours vécu avec des chiens, ce sont des animaux dont je me sens très proche dans la vie quotidienne…» expliquait-il en 1978 devant la caméra de 30 millions d’amis. Un entretien qui s’ouvre en présence de Samba couché au pied du fauteuil de son maître dont la main lui caresse la tête. Samba n’était pas impressionné : il avait fait la une de Paris Match deux ans plus tôt ! C’est dire si le cadeau royal avait pris de l’importance.

Après son unique mandat et pendant des années, Valéry et Anne-Aymone Giscard d’Estaing vivront avec leurs chiens où qu’ils se trouvent. C’est ainsi que Samba venait au château de l’Etoile quand son maître y rédigeait ses mémoires à la fin des années 80.

Un ami comme ça, on l’emmène avec soi dans l’autre monde, n’est-ce pas ? Giscard l’avait donc fait tailler sous le sceau du secret dès 2019 par Xavier Narbonne, un talentueux artisan de Chenu dans le sud Sarthe.

Ce compagnonnage par-delà la mort me fait penser aux croyances égyptiennes… D’ailleurs, ce Samba de pierre revêt un petit côté sphynx, vous ne trouvez pas ?