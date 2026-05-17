Spectacle jeune public à la Grange de Saint-Agil
A Couëtron-au-Perche, l’Echalier organise vendredi 22 mai à 10h et 14h30 un spectacle interactif pour jeune public : «Et si tu danses».
Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs.
S’adressant pour la première fois aux enfants dès 4 ans, la chorégraphe Marion Lévy s’associe une nouvelle fois à l’autrice Mariette Navarro. Elle imagine un spectacle dans lequel le public participe activement à l’avancée du récit. Ensemble, public et interprète transforment petit à petit l’espace qui les entoure et inventent le chemin de leur propre danse !
En collaboration avec la Ligue de l’enseignement du Loir-et-Cher et la Scène nomade art, enfance et jeunesse portée par Scène O Centre.
Par la compagnie Didascalie. Avec : Stanislas Siwiorek – Chorégraphie : Marion Lévy
Tout public dès 4 ans – durée 40 mn – Tarif unique 6€
02 54 89 81 52
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