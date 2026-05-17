2CV
Sorties et loisirsSpectacles

Spectacle jeune public à la Grange de Saint-Agil

A Couëtron-au-Perche, l’Echalier organise vendredi 22 mai à 10h et 14h30  un spectacle interactif pour jeune public : «Et si tu danses».

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 18 heures
66 Temps de lecture 1 minute
Spectacle jeune public à la Grange de Saint-Agil

Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs.

S’adressant pour la première fois aux enfants dès 4 ans, la chorégraphe Marion Lévy s’associe une nouvelle fois à l’autrice Mariette Navarro. Elle imagine un spectacle dans lequel le public participe activement à l’avancée du récit. Ensemble, public et interprète transforment petit à petit l’espace qui les entoure et inventent le chemin de leur propre danse !

En collaboration avec la Ligue de l’enseignement du Loir-et-Cher et la Scène nomade art, enfance et jeunesse portée par Scène O Centre.

Par la compagnie Didascalie. Avec : Stanislas Siwiorek – Chorégraphie : Marion Lévy

original logo lechalier noirTout public dès 4 ans – durée 40 mn – Tarif unique 6€

La Grange, 5 rue des Chevaliers Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche
02 54 89 81 52
contact@lechalier.fr
www.lechalier.fr

 

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 18 heures
66 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

Le camping de Vendôme sourit au printemps

Le camping de Vendôme sourit au printemps

il y a 2 jours
Mer’veilles nature

Mer’veilles nature

il y a 1 semaine
Festival Sequenze

Festival Sequenze

il y a 1 semaine
les amis pierre de ronsard mai 26 1

Festival des musiques de la Renaissance

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page