Spectacle jeune public à la Grange de Saint-Agil

Poucet est devenu adulte. Il est ramasseur de pierres. En arrivant dans le lieu de la représentation, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs.

S’adressant pour la première fois aux enfants dès 4 ans, la chorégraphe Marion Lévy s’associe une nouvelle fois à l’autrice Mariette Navarro. Elle imagine un spectacle dans lequel le public participe activement à l’avancée du récit. Ensemble, public et interprète transforment petit à petit l’espace qui les entoure et inventent le chemin de leur propre danse !

En collaboration avec la Ligue de l’enseignement du Loir-et-Cher et la Scène nomade art, enfance et jeunesse portée par Scène O Centre.

Par la compagnie Didascalie. Avec : Stanislas Siwiorek – Chorégraphie : Marion Lévy

Tout public dès 4 ans – durée 40 mn – Tarif unique 6€