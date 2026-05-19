Les Arts sous le porche à La Chartre-sur-le-Loir
La petite cité de la tour Jeanne d’Arc s’anime dimanche et lundi de
Pentecôte du premier festival d’arts plastiques chez l’habitant. Environ
35 artistes exposent sous les porches et autres lieux privés dans tout
le village.
Le sculpteur Jean-Bernard Métais, de renommée internationale, en est l’invité d’honneur. Un hommage particulier est rendu à Kats (Sylvain Chalard) originaire de La Chartre, peintre de la couleur inspiré par l’art brut et l’art naïf sud-américain, à travers une expo présentée dès le 15 mai.