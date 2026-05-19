Arts et culture

Les Arts sous le porche  à La Chartre-sur-le-Loir

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hommage kats 2La petite cité de la tour Jeanne d’Arc s’anime dimanche et lundi de
Pentecôte du premier festival d’arts plastiques chez l’habitant. Environ
35 artistes exposent sous les porches et autres lieux privés dans tout
le village.
Le sculpteur Jean-Bernard Métais, de renommée internationale, en est l’invité d’honneur. Un hommage particulier est rendu à Kats (Sylvain Chalard) originaire de La Chartre, peintre de la couleur inspiré par l’art brut et l’art naïf sud-américain, à travers une expo présentée dès le 15 mai.

Dimanche 24 et undi 25 mai (Pentecôte) de 11h à 19h, «Les arts sous le porche»accès libre, parkings en périphérie. Hommage à Kats : Atelier du Lérot, 18, rue de la Madeleine, du vendredi 15 (vernissage 18 h) au lundi 25 mai.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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