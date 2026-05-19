Les Arts sous le porche  à La Chartre-sur-le-Loir

La petite cité de la tour Jeanne d’Arc s’anime dimanche et lundi de

Pentecôte du premier festival d’arts plastiques chez l’habitant. Environ

35 artistes exposent sous les porches et autres lieux privés dans tout

le village.

Le sculpteur Jean-Bernard Métais, de renommée internationale, en est l’invité d’honneur. Un hommage particulier est rendu à Kats (Sylvain Chalard) originaire de La Chartre, peintre de la couleur inspiré par l’art brut et l’art naïf sud-américain, à travers une expo présentée dès le 15 mai.

Dimanche 24 et undi 25 mai (Pentecôte) de 11h à 19h, «Les arts sous le porche»accès libre, parkings en périphérie. Hommage à Kats : Atelier du Lérot, 18, rue de la Madeleine, du vendredi 15 (vernissage 18 h) au lundi 25 mai.