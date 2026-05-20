Sorties et loisirs

Découvrir le vol à voile

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vol a voile

Samedis 30 mai, 4 juillet et 22 août, la section Planeur de l’Air Club Blois-Vendôme sur l’aérodrome de Blois- Le Breuil organise des découvertes du vol à voile ouvertes en priorité aux lycéens et aux jeunes passionnés d’aéronautique. Ces journées, reportables au lendemain si les conditions climatiques sont incompatibles, s’organiseront en 3 temps forts : le matin une formation théorique puis l’après-midi les participants s’élanceront pour des vols découverte encadrés et enfin, en fin de journée, un moment convivial pour débriefer et échanger avec les pilotes. Le vol à voile est une discipline d’avenir, activité silencieuse et non polluante qui reste en harmonie avec les élements naturels.

Samedi 30 mai (puis 4/07 et 22/08) Journée Découverte du vol à voile à l’aérodrome de Blois-Le Breuil Renseignements et inscriptions : planeur@acbv.fr
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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