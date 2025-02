Bilan des composteurs collectifs

Depuis maintenant 5 ans, outre la mise à disposition chez ValDem, de composteurs individuels pour les particuliers, le syndicat vendômois des ordures ménagères, avec son partenaire Athéna, agit en installant des composteurs partagés sur tout son territoire.

À compter du 1ᵉʳ janvier 2024, le tri à la source des biodéchets conformément aux lois européennes et à la loi antigaspillage se généralise et devient obligatoire pour tous les ménages et les entreprises. Si les composteurs individuels sont simples pour qui a de la place chez soi, une convention est signée entre ValDem et l’association Athena pour accompagner la mise en place de ces composteurs partagés, installés toujours dans des lieux stratégiques, faciles d’accès, pour recueillir les biodéchets des quartiers qu’ils desservent. Il faut réussir d’abord à persuader les élus de l’utilité de ces composteurs partagés puis former les habitants volontaires aux bons usages du tri des biodéchets. Aujourd’hui 35 sites sont actifs et en activité dont 14 pour la ville même de Vendôme.

Le tri des biodéchets est un véritable projet pédagogique. L’association Athena accompagne donc les habitants pour qu’ils s’inscrivent au programme et organise des rencontres avant projet. Puis installe les composteurs avec les habitants avant d’animer le lieu auprès des volontaires qui se seront inscrits auparavant. En effet, des «rendez-vous compost» réguliers sont prévus entre les habitants et l’association afin de s’assurer que tout va bien. En 2025, d’autres installations verront le jour dont 3 nouveaux composteurs collectifs pour Vendôme.