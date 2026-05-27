Diplômes décernés

Assofac Région Centre-Val de Loire est un acteur de référence dans le domaine de la formation professionnelle. Installé à la gare TGV de Vendôme, dans les locaux du complexe Monceau, Assofac a remis en avril les diplômes des dispositifs «Visa» à une quinzaine de participants, lors d’une cérémonie organisée en présence de Karine Gloanec-Morin, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire.

Ces formations «Visa», conçues pour permettre à chacun de développer les compétences fondamentales nécessaires à une vie professionnelle, sociale et personnelle épanouie, se déclinent en trois modules d’une quarantaine d’heures chacun. Adaptés aux besoins des participants, ils visent à renforcer les apprentissages liés au monde du travail, aux usages numériques ou encore à retrouver confiance en soi en améliorant les compétences en lecture, écriture, calcul et communication orale.