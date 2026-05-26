Le château d’eau métallique sphérique de Mondoubleau

Ce n’est pourtant qu’un château d’eau construit en 1969 pour le SIVOM Mondoubleau-Cormenon. Il a la particularité d’être un réservoir métallique sphérique de 300 m2. C’est donc une boule, de 8m40 de diamètre, posée sur une tour haute de 20m. Ce château d’eau n’est plus en fonctionnement. L’alimentation en eau est assurée depuis 2018 par un château d’eau en béton.

La boule métallique a été construite par les Chantiers Navals de La Ciotat. Les plaques de métal étaient préparées en atelier puis soudées directement sur le lieu d’édification. Pour limiter l’utilisation d’une grue, un mât a été érigé au centre de la structure. Il servait à déplacer et à positionner les pièces. Une fois le château d’eau assemblé, ce mat a été démonté.

Ensuite le château d’eau a été peint. Pour l’extérieur, le revêtement a été appliqué par des peintres accrochés à des cordes comme des alpinistes. Ce spectacle avait impressionné les enfants des écoles, qui devenus adultes, s’en souviennent encore aujourd’hui. Pour peindre l’intérieur, les Chantiers Navals de la Ciotat profitait d’une propriété physique de la peinture. La peinture était déversée au fond du réservoir. Le réservoir était ensuite rempli d’eau, puis vidé. La peinture, flottant à la surface de l’eau, se déposait alors sur la paroi du réservoir.

Ce château d’eau sphérique est particulier, mais il n’est pas unique. Il en existerait encore une quinzaine en France, de différentes tailles. L’un d’entre eux, que nous sommes nombreux à avoir vu à la télévision sans le remarquer, est le château d’eau du Centre Spatial Guyanais. Situé près du pas de tir n°1, à Kourou, il apparait sur de nombreuses photos ou vidéos de décollage des premières fusées Ariane.

Les châteaux d’eau, dans les villes, servent à alimenter en eau potable et pour lutter contre les incendies. Le château d’eau du Centre Spatial de Kourou, lui, a un autre usage. Il a été conçu comme système de «déluge». Ce dispositif consiste à déverser de très grandes quantités d’eau en un temps très court, pour protéger les installations de la poussière et atténuer la chaleur lors des lancements.

Ce n’est pas le seul château d’eau à usage industriel construit par les Chantiers Navals de la Ciotat. En France, près des deux tiers des quelque soixante châteaux d’eau construits se trouvaient sur des sites industriels comme Caterpillar, Everitube, Usinor ou Arcopal.

Tous ces châteaux d’eau métalliques n’étaient pas sphériques. Ils pouvaient être cylindriques, coniques, sphéroïdaux. En théorie, la sphère est la forme idéale : pour un volume donné, elle minimise la surface. Elle permet de limiter la quantité d’acier nécessaire pour construire un réservoir d’une contenance définie, diminuant ainsi le coût de construction. Une sphère répartit également les forces que l’eau exerce sur les parois, permettant l’usage de tôles plus fines. En revanche, cette forme pose plusieurs problèmes pratiques. Son centre de gravité est élevé, ce qui peut la rendre moins stable. Une boule, ça roule facilement. Les Chantiers Navals de la Ciotat ont réservé cette configuration à des réservoirs de petite capacité, comme les châteaux d’eau de Mondoubleau ou de Kourou.

Pour les châteaux d’eau plus importants, un réservoir sphéroïdal est préféré. Une forme sphéroïdale est une sphère aplatie comme un grain de raisin ou une olive. Elle est plus stable qu’une boule et peut plus facilement être fixée au pylône. Le château d’eau métallique de la Chancellerie de Bourges (4 000m3) est un exemple. Il a été labellisé «Architecture Contemporaine Remarquable». Ce label désigne des constructions trop récentes pour être inscrites à l’inventaire des Monuments historiques mais dont l’histoire, l’architecture ou la technique justifient leur préservation. A Vendôme, l’ilôt de la reconstruction (Rue Marie de Luxembourg) ou les bâtiments du Lycée Ampère et du stade Léo-Lagrange ont déjà reçu ce label.

La plupart des châteaux d’eau sphériques n’existent plus. Ceux construits dans des complexes industriels ont été détruits après la fermeture des usines. Cependant certaines communes ont fait le choix de les préserver. Ainsi le château d’eau des conserveries Saint Mamet, à Saint Estève dans les Pyrénées Orientales, est devenu l’emblème de la salle polyvalente.

Le château d’eau sphérique métallique de Mondoubleau représente lui aussi une partie de l’histoire la ville. Il mérite d’être préservé. Et pourquoi pas en tentant d’obtenir lui aussi le label «Architecture Contemporaine Remarquable» ?

Serge Boué