Ternay prend «la Clef aux champs»

Camille Saint-Saens, Gabriel Fauré pour les classiques, mais surtout une thématique de « la nature » choisie pour fêter le printemps et les autres saisons : les 42 choristes de La Clef aux champs préparent un beau concert pour la fin du mois.

Créée en 1999 par Katherine et Brian Tewson avec quatre autres personnes, cette chorale attire des choristes à 40km à la ronde autour de Lhomme (72) où elle répète le jeudi.

Choristes de toutes origines

«Huit nouveaux membres cette année, c’est très satisfaisant» observe Marie-Claude Planchet, présidente dévouée de l’association. Une quinzaine d’hommes se serrent dans les rangs des ténors, basses et barytons et tous – femmes et hommes – sont issus de milieux variés. Commerçants, salariés, enseignants, professions libérales, etc. font la richesse du groupe qui aime à se retrouver.

Katherine, la cheffe de chœur, n’a plus «son Brian» aujourd’hui mais ressort parfois ses partitions qu’elle glisse dans le répertoire des programmes.

Elle compose aussi et propose pour la première fois à Ternay «des tableaux musicaux miniatures qui décrivent un moment dans le temps, une ambiance, des impressions.» L’un sur les bords du Cher près de Chenonceau (pour voix d’hommes), l’autre sur les volcans d’Auvergne.

«Nous aimons varier les styles»

La Clef aux champs se produit assez peu car elle cultive tout autant le plaisir de travailler chaque semaine que d’en faire partager le fruit. Mais chacun de ses concerts est un succès. Le dernier, à la mi-avril, a attiré plus de 70 auditeurs à Flée (72).

«Nous aimons varier les styles en mêlant le profane et le sacré» ajoute Marie-Claude. Une diversité qui explique peut-être ce succès.

Quant à Katherine, elle trouve à diriger cet ensemble son «plus grand plaisir» et parle d’une chorale «extrêmement motivée et solidaire qui s’intéresse à toutes les sonorités.»

Ce qui devrait s’entendre, entre deux œuvres «sœurs» de Saint-Saens… Et des morceaux souvent contemporains qui célèbrent le mois de mai, les «summer night » (en anglais dans le texte) et même l’automne !