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Les Déesses de la fesse

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les deesses de la fesse

C’est une collaboration de 5 associations Figures Libres, Appel d’Air, le Grand Gué, le Zéro Degré Est et Foliart que le spectacle des Déesses de la Fesse sera en représentation samedi 9 mai à la ferme du Grand Gué à la sortie de Montoire direction Artins. Ce spectacle, qui a tourné dans toute la France, vient réécrire l’histoire de France dans un tourbillon de paillettes avec une bonne tranche de rigolade. Comme on le sait tous, Eve rencontre le serpent et la pomme géante sur scène se métamorphose en vagin. Les Déesses de la fesse revisiteront une série de figures emblématiques et mythologiques en les réinterprétant à leur manière dans une ambiance music-hall.

Samedi 9 mai à partir de 19h à la Ferme du Grand Gué à Saint Martin des Bois.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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