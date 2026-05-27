C’est une collaboration de 5 associations Figures Libres, Appel d’Air, le Grand Gué, le Zéro Degré Est et Foliart que le spectacle des Déesses de la Fesse sera en représentation samedi 9 mai à la ferme du Grand Gué à la sortie de Montoire direction Artins. Ce spectacle, qui a tourné dans toute la France, vient réécrire l’histoire de France dans un tourbillon de paillettes avec une bonne tranche de rigolade. Comme on le sait tous, Eve rencontre le serpent et la pomme géante sur scène se métamorphose en vagin. Les Déesses de la fesse revisiteront une série de figures emblématiques et mythologiques en les réinterprétant à leur manière dans une ambiance music-hall.

Samedi 9 mai à partir de 19h à la Ferme du Grand Gué à Saint Martin des Bois.