Side Car et motocross à Evaillé

Depuis plusieurs années le club a le plaisir d’accueillir une manche du trophée Grand ouest side car cross. Ce sera pour les équipages la 5e étape de leur championnat.

Côté moto, nous retrouverons les jeunes pilotes du championnat de ligue Pays de la Loire 125cc pour lequel devraient concourir 5 pilotes du club.

Pour compléter la journée, se déroulera une série National Open et pour la première fois une série de motos anciennes réservée aux machines datant au plus tard de 1997.

Ce sont 170 pilotes et passagers qui sont attendus pour s’affronter tout au long de la journée.

Rendez vous dimanche 31 mai au circuit de la Huttière à Evaillé Val d’Etangson (72)

Entrée 10€, gratuit pour les moins de 14 ans

Restauration et buvette sur place

Début des essais à 8h, première course à 11h.