Sports

Side Car et motocross à Evaillé

Le moto club Evaillé Sport Tout Terrain organise dimanche 31 mai son traditionnel motocross. Le président et son équipe de bénévoles sont à l’œuvre depuis plusieurs semaines pour organiser cette manifestation et offrir une belle journée aux fans de sport mécanique.

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moto cross 82x120 mai 26 1

Depuis plusieurs années le club a le plaisir d’accueillir une manche du trophée Grand ouest side car cross. Ce sera pour les équipages la 5e étape de leur championnat.

moto cross 82x120 mai 26 2Côté moto, nous retrouverons les jeunes pilotes du championnat de ligue Pays de la Loire 125cc pour lequel devraient concourir 5 pilotes du club.

Pour compléter la journée, se déroulera une série National Open et pour la première fois une série de motos anciennes réservée aux machines datant au plus tard de 1997.

Ce sont 170 pilotes et passagers qui sont attendus pour s’affronter tout au long de la journée.

Rendez vous dimanche  31 mai au circuit de la Huttière à Evaillé Val d’Etangson (72)

Entrée 10€, gratuit pour les moins de 14 ans

Restauration et buvette sur place

Début des essais à 8h, première course à 11h.

Rens. :  moto-cross-evaille.e-monsite.com
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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