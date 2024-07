En 2024, le groupe MINIER fête ses 90 ans

Au fil de ces 90 années, l’entreprise familiale s’est développée et a su se diversifier en conjuguant de nombreux savoir-faire et technologies maîtrisées dans les domaines liés aux matériaux.

Aujourd’hui, après la transmission récente de la holding par Francis Minier à son fils Bertrand, le groupe MINIER se compose de différentes sociétés qui sont toutes liées : MINIER Granulats, MINIER Béton, MINIER Travaux Publics, MINIER Négoce, MINIER Transports, MINIER Atelier, Axylis.

La production et la vente de produits essentiels à la construction, la rénovation, la voirie et tout autre chantier d’aménagement sont destinées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. Elles s’accompagnent de prestations de travaux publics, de transports et de recyclage et incluent également des services d’études, de contrôles et d’essais environnementaux.

En 1981 naît l’entité Travaux Publics (TP), pour des tâches essentiellement au sein du groupe : des découverts et réaménagements de carrières.

Aujourd’hui, l’activité est bien plus développée avec ses 16 collaborateurs. MINIER TP s’emploie dans le terrassement, VRD (Voiries Réseaux Divers : réseaux électriques, télécom, eaux potables, eaux usées, eaux pluviales), assainissements individuels… pour des chantiers externes comme internes. « Nous sommes un lien cohérent avec tout le groupe. Entre les matériaux des carrières, l’unité béton, le transport et l’atelier de réparation, nous travaillons avec les ressources du groupe pour nos propres chantiers comme en sous-traitance pour d’autres sociétés » détaille Xavier CAMPAIT, nouveau Directeur Général du secteur TP, en place depuis un an, il endosse les rôles de manager et commercial.

MINIER TP réalise, entre autres, des terrasses, des allées carrossables, des cours en calcaire et gravillon avec des matériaux produits dans leurs carrières ainsi que la mise en œuvre de béton désactivé en provenance des centrales du groupe. Curage d’étang ou de rivière, avec divers travaux en bordures d’eau comme le renforcement des berges, des talus. MINIER TP, ce sont aussi des démolitions avec des pelles équipées de BRH, de pince de tri, etc… avant reconstruction

Pour mener à bien tous ses chantiers, MINIER TP investit régulièrement et suit de près toutes les avancées technologiques. « Par exemple, les nouveaux godets rotatifs « Engcon », les fameux « Tiltrotateur » qui tournent sur eux-mêmes et s’inclinent dans tous les sens ; Les pelles mécaniques munies de cet équipement permettent un travail ultra-précis, une aisance pour le chauffeur et une pénibilité réduite pour l’équipe au sol.

Un travail plus confortable grâce à la précision de la pelle. La pose de bordure en béton avoisinant les 100 kg se met en place dorénavant avec une pelle pourvue d’une pince. Ce matériel permet également de limiter les accidents, il est bien plus confortable pour nos collaborateurs », poursuit le dirigeant.

Un parc matériel renouvelé régulièrement qui grâce aux nouvelles technologies favorise le bilan carbone et engendre des économies d’énergie. Il en est de même pour le camion 6×4 benne ampliroll et sa remorque porte engin, nouvel investissement de cette année. Il s’agit là encore d’une démarche verte et vertueuse.

Actuellement, le groupe MINIER s’engage dans la certification RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) contribuant aux enjeux du développement durable autour de différentes thématiques sociales, économiques et éthiques dans leurs activités. « Finalement, l’entreprise MINIER a constamment agi avec la déontologie du RSE sans le savoir. Aujourd’hui, on nous demande de définir sur papier ce que l’on faisait naturellement ». souligne Xavier CAMPAIT.

L’engagement du Groupe MINIER a toujours été de s’impliquer envers ses collaborateurs et ses clients. « Merci de nous avoir choisis hier, aujourd’hui et pour les années à venir » finalise Xavier CAMPAIT.