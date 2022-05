La Fédération du Commerce en AG

Malgré une année 2021 compliquée, la Fédération du Commerce Vendômois (FCV) et l’Union des Commerçants et Artisans de Vendôme (UCAV) ont pu maintenir toutes les manifestations prévues avec un effectif légèrement à la baisse.

La Clé Vendômoise, carte permettant de cumuler des euros dans les magasins adhérents et de les dépenser où on le souhaite est toujours un succès. «Fidéliser notre clientèle avec un outil reconnu et performant à moindre coût que nous envient beaucoup de villes en France. Un chiffre d’affaires de presque 6 millions € dans 43 commerces avec 8.500 cartes valides» soulignait Laurent Perrotin, président de la FCV dans sa présentation. Plusieurs animations commerciales se sont déroulées dans l’année, au printemps, à l’automne et pour les fêtes de fin d’année pour accroitre et fixer les achats à Vendôme. Le site internet de la Fédération facilite aussi la possibilité pour les commerçants adhérents d’avoir une véritable visibilité et de changer leurs offres.

Ces deux associations de commerçants sont également organisatrices de la braderie de septembre qui permet aussi d’accueillir sur une même journée des commerçants non-sédentaires et d’animer la ville. La FCV et l’UCAV proposent aussi des animations en collaboration avec d’autres structures comme Octobre Rose avec la Ligue contre le cancer ou la Semaine de l’Industrie avec le Cercle des Entreprises du Vendômois.

Une convention avec la CCI, chambre de commerce, propriétaire du local Passage de l’Imprimerie où sont installées la FCV et de l’UCAV vient d’être à nouveau validée. Pour 2022, plusieurs projets vont être mis en place, notamment le développement de l’aide que peut apporter la FCV sur les projets d’installation de nouveaux commerçants. Toutes les clés sont disponibles pour que le commerce à Vendôme et dans le Vendômois se développe.

AF

http://www.fede-commerce-vendomois.fr/ –

Alexandre Fleury