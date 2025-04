Hist’Orius en AG

Avec son siège social à la Gare historique de Montoire qui en 1940 recevait la visite de Pétain pour la célèbre mais triste poignée de main avec Hitler, l’association Hist’Orius réunissait en mars ses membres et les élus montoiriens pour son assemblée générale. Plusieurs projets animent l’association, dont la création d’une salle de conférence au dernier étage de la Gare de Montoire. Avec plus de 1 400 visiteurs l’année dernière pour les visites du musée de la gare et du site W3, ancien Q.G. allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale ainsi que les visites commentées de Montoire et Lavardin, reconduites cette année, Hist’Orius est en préparation d’un évènement d’ampleur le 31 mai en collaboration avec l’association « Paix et Mémoire 1945 » de Château-Renault (37). Un grand rassemblement de véhicules d’époque et de soldats costumés pour fêter les 80 ans de la fin de la guerre 1939-1945.