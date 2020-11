Lait bio à la Butinière

Au Poislay, au lieu-dit de la Butinière, Christian Lalliot, est la 4e génération à produire du lait avec Enzo, son fils qui sera sûrement la 5e génération d’éleveurs de vaches. Depuis sa reconversion en bio intervenue à la fin des années 2000, aujourd’hui Christian, en plus du lait cru ou pasteurisé, a su faire évoluer sa production en proposant ses propres yaourts et crème bio au magasin les Bio du Coin à Naveil.

Dès son installation en 1988 après ses parents, Christian a voulu développer la vente directe de son lait à des collectivités ou aux grandes surfaces. «J’ai commencé à démarcher les magasins de la région pour leur vendre notre lait cru puis petit à petit ses dérivés, lait pasteurisé et lait écrémé grâce à des investissements» se souvient l’éleveur. Déjà sensible au bien-être de l’animal et à la qualité de ses produits, Christian Lalliot en 1988 était anti-transgénique pour la nourriture de ses bêtes. «Quand vous vendez en direct, vous regardez votre client et vous souhaitez le meilleur produit. Après la conversion en bio, nous produisons notre lait comme on le faisait au XIXe siècle. Nous perdons du volume à la production mais l’on est libéré d’un poids» poursuit-il.

Avec ce passage en bio et pour compenser d’abord la perte de volume, Christian Lalliot commence une production de faisselle et de fromage blanc avec une partie en 0% de matière grasse afin d’utiliser le lait écrémé dû à une importante production de crème. Associé et apporteur au magasin Les Bios du Coin, il teste directement de nouveaux produits dans les rayons frais de ce magasin bio vendômois. «Pour moi, ce magasin est un véritable laboratoire. Dès janvier de cette année, j’ai pu lancer ma gamme de yaourts sans en faire une grande quantité. J’ai eu un retour clients positif et j’ai pu investir pour le produire aujourd’hui à plus grande échelle» détaille Christian Lalliot. En ce moment, c’est le yaourt à boire qui en phase de test, un yaourt brassé auquel il ajoute une confiture bio d’un producteur local. «Ce produit est proposé en bouteille transparente de 250cl et je tente également des crèmes dessert, chocolat et vanille, c’est un gros avantage que me donne ce magasin car je ne vends pas mes produits sur les marchés. Ce retour des clients me permet d’avancer dans ma gamme proposée».

Sur l’exploitation de 70ha, Christian Lalliot produit en plus de son mélange céréalier pour l’alimentation de ses bêtes, une petite quantité de courges qui poussent très facilement avec le fumier de ses vaches ainsi que du sarrasin pour élaborer de la farine, vendue également aux Bio du Coin. La diversification des productions est aussi un marqueur fort des fermes bio ; Christian et Enzo Lalliot savent qu’elle permet en plus de générer des revenus supplémentaires, un levier majeur pour produire autrement.

Tous les produits sont à retrouver chez Les Bio du Coin à Montrieux sur la commune de Naveil, ouvert du mercredi au samedi.

Alexandre Fleury