L’inclusion et l’autonomie comme engagement

L’Association pour Personnes Handicapées du Perche (APHP) tenait son assemblée générale en juin pour retracer une année riche en événements et en actions.

«Une année marquée par de nombreuses réussites qui témoigne la force de notre communauté d’engagement envers l’inclusion et l’autonomie de nos résidents» introduisait le président de l’APHP, Claude Métais, lors de son rapport moral. Reposant sur des valeurs fondamentales de solidarité et respect les actions menées visent toutes à promouvoir une société plus équitable et accessible pour tous et défendre les droits des personnes handicapées.

Ainsi, outre les ateliers, les services et les prestations au sein de l’ESAT Les Arcades comme l’offre traiteur, l’entretien des espaces verts ou la blanchisserie qui s’articulent autour de la réhabilitation par l’activité et le travail des personnes en situation de handicap, l’APHP permet à tous ses résidents de s’épanouir par les différentes manifestations et actions mises en place tout au long de l’année par une équipe d’animateurs très investie. En 2024, l’association a pu réaliser de nombreuses actions significatives comme les Portes Ouvertes, des fêtes également qui ont renforcé les liens et fait connaître l’APHP à un public plus large comme le Marché Haut en couleurs et le mois du cirque en fin d’année ou même les séjours réalisés pour les résidents hors les murs.

«Une philosophie d’intervention des salariés pour défendre une approche holistique sur le territoire afin de mettre en place les principes d’une organisation libérée qui permet aujourd’hui une forte implication de tous, une forte responsabilisation et l’émergence de projets multiples et porteurs» souligne Loïc Tytgat, directeur de la structure. En effet, cette force d’aller de l’avant de l’association par les nombreuses propositions d’actions fait la force de l’APHV et contribue à diminuer les risques psycho-sociaux des résidents. De cette assemblée générale toujours haute en couleurs, il est difficile de faire un résumé tant les activités sont nombreuses. «C’est toujours un exercice périlleux de rapporter toutes nos actions d’une année car l’association est très active, quelques actions ont pu seulement vous être présentées» concluait le directeur