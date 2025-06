À Meslay, en juin, depuis maintenant quatre ans, un marché de producteurs locaux s’organise autour de Jean-Pierre Salès, véritable rassembleur pour cet évènement au profit de l’association Alzheimer 41.

Une quinzaine de stands animeront ce marché de 8h30 à 17h30, miel, thé, fromages, vins, viande de cerf, safran,… avec la dégustation et la vente traditionnelle de rillons chauds concoctés par l’ancien boucher-charcutier et organisateur de cette journée festive Jean-Pierre Salès. Face au succès, chaque année, il augmente même les quantités qu’il vend en barquette prête à être dégustée. D’ailleurs, c’est ce bénéfice qui est reversé à Alzheimer 41 avec, en plus, les entrées de son mini-musée de la boucherie qu’il ouvre également pour une nouvelle saison ce même jour. Ce musée rassemble tous les souvenirs de quatre générations de bouchers-charcutiers, du matériel aux affiches et anciennes enseignes.

Le 22 juin, en plus des stands de producteurs, les associations Nostalgie Rétro et Les Vieilles Mécaniques du Vendômois s’associent à l’événement en exposant leurs tracteurs de collection, une vingtaine présente ce jour-là avec quelques tracteurs d’amateurs privés. Cette manifestation se déroule également grâce à l’implication de la commune de Meslay et l’Amicale Socio-culturelle et sportive de la commune qui prêtent main-forte à l’organisation ainsi que l’entreprise Pichard Paysage qui accueille dans sa cour l’exposition de tracteurs.