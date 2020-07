Nos aînés ont besoin de nous !

La pandémie de la Covid-19, crise sanitaire majeure et inédite, nous a imposé l’épreuve d’un confinement que chacun d’entre nous a vécu de manière différente, du fait d’être seul ou en famille, bien portant ou malade, jeune ou senior.

Pour les personnes âgées, déjà isolées, le confinement a entraîné la perte de tout lien social. Le rapport des Petits Frères des Pauvres «Isolement des personnes âgées : les effets du confinement»* nous enseigne que la région Centre Val de Loire est la région, avec Auvergne Rhône-Alpes où les personnes âgées ont ressenti le plus la solitude de façon régulière (17% contre 13% en moyenne nationale). Nous connaissons tous les effets délétères de l’isolement, d’autant plus quand il est accompagné d’un confinement, la même étude met en exergue que le confinement a eu un fort impact négatif sur la santé des 60 ans et plus : 38% sur la santé physique et 47 % sur le moral. C’est la raison pour laquelle l’équipe des Petits Frères des Pauvres de Vendôme s’est mobilisée durant toute cette période difficile en soutenant téléphoniquement toutes les personnes accompagnées et accueillies dans le cadre de sa mission «Non à l’isolement de nos aînés». Quand cela était nécessaire, les bénévoles ont porté des courses, des médicaments…toutes ces actions ont été menées dans le respect des gestes barrières. Elle a également apporté son soutien aux personnes âgées seules signalées par le CIAS de Territoires Vendômois. Ce fut l’occasion de constater que de nombreuses personnes âgées sont isolées et qu’un réel besoin d’accompagnement existe sur notre territoire. Notre souhait est de développer notre action pour accompagner le plus grand nombre de personnes âgées isolées dont la solitude s’avère très pesante.

Si votre cœur vous pousse à vouloir agir pour insuffler une joie de vivre à des personnes âgées isolées, dans une relation sincère et enrichissante, tant pour la personne accompagnée que pour les personnes qui s’engagent, alors rejoignez notre cause ! Être bénévole au sein d’une équipe des Petits Frères est une très belle aventure où le mot «fraternité» prend tout son sens.

Quel que soit le temps dont vous disposez, plus nous serons nombreux, plus nous pourrons agir.

Chantal THIERRY

Equipe des Petits Frères de Vendôme – 07 52 04 24 94

vendome@petitsfreresdespauvres.fr

*Isolement des personnes âgées : les effets du confinement. L’isolement de nos aînés est une vraie distanciation sociale. Etude réalisée par l’institut CSA pour les Petits Frères des Pauvres ; juin 2020

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/plusjamaisinvisibles/

Le Petit Vendômois