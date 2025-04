Quatre mois pour la médiathèque du parc Ronsard

Après quatre mois de rénovation, la médiathèque de Vendôme, parc Ronsard, rouvre ses portes avec un nouvel espace totalement réaménagé.

Pour abriter ses 75 000 documents et animer des actions culturelles, la médiathèque de Vendôme devait se refaire une beauté et, en même temps, recréer les espaces pour accueillir les plus de 3 000 inscrits. D’abord, les agents municipaux ont eu à déménager près de 35 000 documents tout en maintenant un service pour ses usagers. « Bien sûr, ce projet n’aurait pas vu le jour sans l’appui de nos services techniques. Avec un investissement de 152 760€ TTC, nous avons rénové le sol, les murs, les luminaires, les radiateurs et une partie du faux plafond » déclarait Laurent Brillard, maire de Vendôme, président de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois, lors de l’inauguration aux côtés de Vincent le Duff, sous-préfet de l’arrondissement.

Ainsi, la bibliothèque retrouve de nouveaux espaces réaménagés, notamment celui de la jeunesse agrandi avec des poufs mis à disposition. Une lumière bien plus agréable et une moquette totalement neuve sur l’ensemble des 770 m2 de la bibliothèque viennent compléter ce côté cocon, où tout est réalisé pour la quiétude des lecteurs. « Pour les curieux, les rêveurs, les étudiants, les enfants, les familles, c’est un endroit où chacun peut venir chercher et trouver, un trésor qui lui est propre […] Comme l’a dit Jorge Luis Borges « Je n’ai jamais imaginé le paradis autrement qu’une bibliothèque » concluait Laurent Brillard.