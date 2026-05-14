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La recette de Granny

MAI, mois des asperges... Granny vous propose un plat original : Cannellonis d’asperges

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cannellonnis dasperges 1

Ingrédients pour 4 personnes : 4 tranches de jambon fumé, 16 asperges , le jus d’1/2 citron, 25 cl de crème liquide , 100 gr de gruyère râpé, 4 plaques à lasagnes sèches, 2 cuil. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre.

logo pomme granyRecette :

Débarrassez les asperges de leur pied, cuisez les 15 mn dans de l’eau bouillante salée, additionnée du jus de citron.

Rafraîchissez-les immédiatement dans de l’eau glacée, et séchez-les sur du papier absorbant. Coupez-les en 2 puis réservez les bases.

Plongez les plaques à lasagnes 3 à 4mn dans l’eau de cuisson des asperges. Egouttez-les, posez-les bien à plat sur une planche à découper puis badigeonnez-les d’huile au pinceau.

Préchauffez le four en position grill. Taillez le jambon en fines lamelles et répartissez-les avec les asperges sur les plaques à lasagnes. Enroulez-les sur elles-mêmes pour former les cannellonis.

Rangez-les dans un plat à gratin.

Portez la crème à frémissement dans une casserole. Hors du feu ajoutez y les bases des asperges puis mixez le tout. Salez, poivrez puis nappez les cannellonis de cette crème. Parsemez le gruyère râpé sur les cannellonis. Enfournez pour quelques minutes jusqu’à gratiner l’ensemble.

Bon appétit     Granny.

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou vous avez vous-même inventé un plat, ou trouvé une astuce culinaire ? Granny vous propose de les publier gratuitement  ! Il suffit d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier :  Le Petit Vendômois, 53 rue Poterie, 41100 Vendôme ou par mail : lepetitvendomois@orange.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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