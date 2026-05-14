La recette de Granny

Ingrédients pour 4 personnes : 4 tranches de jambon fumé, 16 asperges , le jus d’1/2 citron, 25 cl de crème liquide , 100 gr de gruyère râpé, 4 plaques à lasagnes sèches, 2 cuil. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre.

Recette :

Débarrassez les asperges de leur pied, cuisez les 15 mn dans de l’eau bouillante salée, additionnée du jus de citron.

Rafraîchissez-les immédiatement dans de l’eau glacée, et séchez-les sur du papier absorbant. Coupez-les en 2 puis réservez les bases.

Plongez les plaques à lasagnes 3 à 4mn dans l’eau de cuisson des asperges. Egouttez-les, posez-les bien à plat sur une planche à découper puis badigeonnez-les d’huile au pinceau.

Préchauffez le four en position grill. Taillez le jambon en fines lamelles et répartissez-les avec les asperges sur les plaques à lasagnes. Enroulez-les sur elles-mêmes pour former les cannellonis.

Rangez-les dans un plat à gratin.

Portez la crème à frémissement dans une casserole. Hors du feu ajoutez y les bases des asperges puis mixez le tout. Salez, poivrez puis nappez les cannellonis de cette crème. Parsemez le gruyère râpé sur les cannellonis. Enfournez pour quelques minutes jusqu’à gratiner l’ensemble.

Bon appétit Granny.