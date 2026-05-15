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A la Maison Botanique

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A la Maison Botanique

Ateliers autour du sureau Mercredi 20 mai à 14h à la Maison Botanique, à Boursay. Animatrice  : Julie, Méril et Gaëlle. Gratuit, ouvert à tous, enfants et famille bienvenues

atelier participatif 1Dans le cadre de la fête de la nature qui aura lieu sur son site fleuri et ensoleillé, la Maison Botanique propose le temps d’un après-midi des animations pour toute la famille autour du sureau. Pétillant, kazou et autres mystères autour de ce végétal vous attendent ! Venez apprendre à reconnaître cet arbre et découvrir tout ce que l’on peut faire avec !

Atelier participatif présentation de la carte des pensées écologiques FRACAS Samedi 30 mai de 14h à 16h, à la Maison Botanique, à Boursay. Formateur  : Maximin Coussy-Barbereau. Gratuit, ouvert à tous

Le journal Fracas a réalisé une carte des pensées écologiques organisée en 8 grandes familles, articulant plus de 150 personnalités; l’occasion d’avoir les idées plus claires sur un paysage allant des écoféminismes aux écofascismes en passant par le capitalisme vert. Atelier de découverte guidée où vous êtes tous conviés à venir apporter ce que vous savez déjà.

La Maison Botanique rue des écoles à Boursay Tél 02 54 80 92 01 www.maisonbotanique.com

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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