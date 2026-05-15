A la Maison Botanique

Ateliers autour du sureau Mercredi 20 mai à 14h à la Maison Botanique, à Boursay. Animatrice : Julie, Méril et Gaëlle. Gratuit, ouvert à tous, enfants et famille bienvenues

Dans le cadre de la fête de la nature qui aura lieu sur son site fleuri et ensoleillé, la Maison Botanique propose le temps d’un après-midi des animations pour toute la famille autour du sureau. Pétillant, kazou et autres mystères autour de ce végétal vous attendent ! Venez apprendre à reconnaître cet arbre et découvrir tout ce que l’on peut faire avec !

Atelier participatif présentation de la carte des pensées écologiques FRACAS Samedi 30 mai de 14h à 16h, à la Maison Botanique, à Boursay. Formateur : Maximin Coussy-Barbereau. Gratuit, ouvert à tous

Le journal Fracas a réalisé une carte des pensées écologiques organisée en 8 grandes familles, articulant plus de 150 personnalités; l’occasion d’avoir les idées plus claires sur un paysage allant des écoféminismes aux écofascismes en passant par le capitalisme vert. Atelier de découverte guidée où vous êtes tous conviés à venir apporter ce que vous savez déjà.