Dans le cadre des Rendez-Vous de l’Histoire à Blois du 8 au 12 octobre, des producteurs de l’association «Bienvenue à la ferme» invitent tout un chacun à découvrir l’espace «Rendez-Vous du Terroir» près de la Halle aux Grains du vendredi 10 au dimanche 12 octobre de 10h à 19h. Un clin d’œil au Rendez-Vous de l’Histoire pour venir rencontrer les producteurs locaux et apprécier les richesses gustatives du terroir en savourant des assiettes fermières dans cet espace propice à la détente et à la convivialité. Vente et dégustation au programme…

