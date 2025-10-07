Économie et sociétéAnimations et salons

Rendez-vous du terroir

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
35 Moins d’une minute
logo bienvenue a la ferme 1

Dans le cadre des Rendez-Vous de l’Histoire à Blois du 8 au 12 octobre, des producteurs de l’association «Bienvenue à la ferme» invitent tout un chacun à découvrir l’espace «Rendez-Vous du Terroir» près de la Halle aux Grains du vendredi 10 au dimanche 12 octobre de 10h à 19h. Un clin d’œil au Rendez-Vous de l’Histoire pour venir rencontrer les producteurs locaux et apprécier les richesses gustatives du terroir en savourant des assiettes fermières dans cet espace propice à la détente et à la convivialité. Vente et dégustation au programme…

Les Rendez-Vous du Terroir du 10 au 12 octobre de 10h à 19h près de la Halle aux Grains à Blois
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 3 jours
35 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

salon du livre 82x110 sept 25 2 1

Salon du livre à la Chartre

il y a 3 jours
janvier 25

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois

il y a 3 jours
mr bernas 1

Andrès Bernat, un trop discret Monsieur Patrimoine

il y a 1 semaine
marie helene poisson entouree de stagiaires pas comme les autres 1

Echange de savoir à l’atelier

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page