Au Quai des Arts à Vibraye (72)

la belle lisse poire 1

Les 11-12 et 18-19 oct de 14h30 à 17h30 Exposition «Voies de communication et économie», «Commerce» et «Présentation de René Fisch»

Entrée gratuite – pas de réservation

Vendredi 10 oct. à 20h30 comédie «L’éducation de Rita»

Elle, coiffeuse à Liverpool, pétillante et curieuse, rêve de devenir une femme cultivée. Lui, prof de littérature désabusé, se noie dans ses livres et son whisky. Rita débarque comme une tornade dans le bureau de Frank. Il essaie de s’en débarrasser, elle s’accroche. Elle met ses espoirs dans l’éducation, il n’y croit plus. Une collision entre deux mondes, bouleversante et pleine d’humour.
De Willy Russell / Texte français  : Catherine Marcangeli / Avec Maxime-Lior Windisch et Owen Doyle / Mise en scène : Owen Doyle
Assistante : Katie Haigh Mayet / Scénographie : Anaïs Alric et Owen Doyle
Tout public – 1h30
Tarif adulte : 12€ et -18 ans : 8€

buffalo kids 1 Lundi 20 oct. à 15h cinéma «Buffalo kids»

Au début du XXe siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les Etats-Unis à la recherche de leur oncle. Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros.
De Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García / Avec Aaricia Dubois, Alisha Weir, Arthur Dubois
Tarif unique : 5€ – Pas de réservation

Lundi 20 oct. à 20h30 cinéma «Enzo»

Enzo, 16 ans, est apprenti maçon à La Ciotat. Pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale. C’est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu’Enzo va entrevoir un nouvel horizon.
De Laurent Cantet, Robin Campillo / Avec Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez
Tarif unique : 5€ – Pas de réservation

Mercredi 22 oct. à 15h spectacle jeune public «Cendrillon»

Dans une pauvre chaumière, un artisan vit seul avec sa fille. Il tombe amoureux d’une veuve qui l’emmène loin de chez lui. Cendrillon doit cohabiter avec ses deux méchantes filles qui la persécutent. Au château, un bal est organisé pour que le prince choisisse sa future femme….
Entre tradition et modernité, Cendrillon se chausse de l’univers manga pour raconter sa véritable histoire.
De Rébecca Stella et Danielle Barthélémy / Mise en scène : Rébecca Stella / Avec Louis Astier, Yohan Leriche, Selma Roche, Amélie Saimpont
À partir de 5 ans – Durée 55 mn
Tarif adulte : 6€ et -18 ans : 4€

Mercredi 29 oct. à 15h spectacle jeune public «La belle lisse poire du prince Motordu»

C’est dans une atmosphère pleine d’humour et de poésie, mêlant chansons, farces et jeux de mots, que la compagnie Demain Existe revisite cette histoire haute en couleurs ! Petits et grands sont en-traînés au rythme des pirouettes langagières, des acrobaties de l’esprit, de la magie des mots qui nous invite à nous enrichir ensemble des originalités de chacun.
Tarif adulte : 6€ et -18 ans : 4€

Réservations à la Mairie de Vibraye – Service Billetterie tous les vendredis de 10h à 12h30 ou www.vibraye.fr. Rens. : 06 15 76 04 62 (laissez un message, vous serez recontacté) ou quaidesarts@vibraye.fr
