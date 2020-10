SCoT toujours

Lors du premier comité du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui vient d’inaugurer le 9 septembre une nouvelle mandature de 6 ans, Nicolas Haslé a été réélu à sa tête.

Avec une démarche collective et participative de réflexion et de projet d’urbanisme ainsi que d’aménagement du territoire à l’échelle de l’arrondissement de Vendôme, donc du Grand Vendômois, le SCoT traite l’habitat, la mobilité, la transition écologique comme le développement économique, numérique ou les services.

Pour mener à bien tous ces projets, l’élaboration du SCoT est prioritaire. C’est pourquoi le syndicat mixte a missionné le cabinet Atopia, afin d’accompagner l’élaboration du SCoT des Territoires du Grand Vendômois dans la rédaction des documents et du contenu ainsi que pour la stratégie du projet. « Élaborer le SCoT, c’est mettre en question, en projet, en mouvement pour relever ensemble et à notre façon, selon notre ambition, le défi des transitions, de l’attractivité et de la solidarité territoriale. Toutes les parties de notre territoire sont représentées au sein de notre assemblée. Aucun territoire, qu’il soit rural, péri-urbain ou urbain n’y est oublié ou sacrifié. Chacun a sa spécificité, son rôle à jouer, ses atouts et sa mission pour le corps tout entier du territoire. Le but est d’avancer et de s’ouvrir ensemble » détaille le président.

Le SCoT pourrait se définir comme la mise en scène du projet de vie du Grand Vendômois pour les 20 ans à venir grâce à l’attractivité renouvelée, les richesses nouvelles dégagées qui permettront la solidarité territoriale. Prévoir l’avenir ensemble à l’échelle de notre territoire, en somme, pour être prêt, demain, à relever le défi de l’attractivité et de la réinvention de la ruralité. « Une ruralité dynamique, moderne, saine, solidaire et joyeuse » concluait Nicolas Haslé.

Le Petit Vendômois